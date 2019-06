Astrocafe.ro: Atmosfera astrala IUNIE 2019: Etape noi de viata la orizont!

Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu intrarea lui Marte in Rac 16 mai , ne adunam ostile, ordonam retragerea lor din campul bataliei. Daca in ultimele saptamani energia accentuata a Gemenilor ne a pus pe drumuri, pe cautat, invatat, cercetat, aflat, explorat posibilitati, iar uneori pe risipa de timp, atentie si alte resurse,…

- Luna noua in Taur are loc la ora 1:45 in dimineata zilei de 5 Mai si este o invitatie la incredere. La revendicarea puterii de a ne crea viata in abundenta si belsug, folosindu ne cu gratie de talentele si darurile noastre. Este o invitatie la a construi cu mai multa incapatanare, dar si cu rabdare,…

- Atmosfera astrala a lunii Mai 2019 este dinamica, interesanta, provocatoare, continuand ceea ce am inceput in lunile anterioare. Se disting opt evenimente astronomice cu impact energetic foarte vizibil asupra a tot ce exista pe planeta noastra.Dintre Semnele zodiacale, Taurul si Gemenii sunt cele mai…

- BERBEC Finalul aceste saptamani este un prilej bun pentru reintalnirea cu persoanele dragi. Fie ca este vorba de prieteni, rude sau partener de viata, cu siguranta trebuie sa gasesti un echilibru pentru a-i impaca pe toti. Daca esti singur si ezita sa participi la evenimentele la care est…

- Fundalul astral al lunii Aprilie este constituit din energii deja cunoscute, astfel ca la nivel de evenimente vom recunoaste subiectele cu care avem de a face de cateva luni incoace. Din perspectiva personala vom continua in notele obisnuite. Insa, din perspectiva sociala se vor repune in discutie aspecte…

- Simona Gherghe a oferit surpriza cea mare, la finele lui 2018, cand a anunțat ca este insarcinata pentru a doua oara, scrie cancan.ro. Deși se afla in cea mai frumoasa perioada a vieții ei, astrele indica faptul ca prezentatoare va avea un an de incercari, in 2019. Citeste si Veste TERIBILA…

- Duminica dupa amiaza, la temperaturi de peste 20 de grade, cu un soare mai mult decat darnic, aradenii au ieșit la plimbare și relaxare. Cel mai la indemana loc este fara doar și poate Malul Mureșului. Fie ca au ales sa se plimbe agale pe faleza, fie ca au ales mersul pe biciclete sau chiar alergarea,…