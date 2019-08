Astrocafe.ro: Atmosfera astrala AUGUST 2019: Lamuriri si rezolvari spectaculoase! Energia astrala a lunii August ne ajuta sa lamurim si sa rezolvam multe din situatiile neplacute in care am fost implicati in ultimele luni. Aparent este vacanta si multa lume leneveste. Ritmul de lucru, de implicare in viata cotidiana este redus. Insa toate acestea sunt un vis frumos. Asta, deoarece jocul astrelor pe Cerul planetei noastre este unul foarte dinamic, antrenandu ne si pe noi in acest joc fie ca vrem, fie ca nu.Se evidentiaza multe aspecte planetare pe parcursul lunii August in fel ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atmosfera lunii Iulie este una foarte dinamica, cu multe rasturnari de situatie. Cum Cerul planetei noastre forfoteste de faceri si prefaceri rezulta ca si ceea ce se petrece aici pe Terra este in continua si foarte rapida schimbare. Energia lunii este puternica, rascolitoare, astfel ca vom avea multe…

- Actori-zburatori suspendați de brațul unei macarale uriașe, la zeci de metri deasupra Pieței Victoriei, actori-acrobați dansand vertical pe ziduri rotitoare The post Show-uri spectaculoase, in centrul si pe cerul Timisoarei appeared first on Renasterea banateana .

- Climatul astral al lunii Iunie este unul dinamic, astfel incat vom fi nevoiti de imprejurari, dar si de imboldurile sufletesti personale, sa ne adaptam rapid la evenimentele in care suntem deja implicati sau la evenimentele care se vor ivi pe neasteptate.Doua Axe zodiacale se vor evidentia in mod special…

- BerbecPrimele zile ale saptamanii sunt favorabile odihnei, discretiei, discutiilor de taina cu cineva drag si de incredere, meditatiilor in locuri sfinte. Energia vitala este la cote joase, de aceea fii prudent si dozeaza ti eforturile. Ar fi bine sa ti iei cateva zile libere si sa stai mai mult in…

- Imagini noi cu lumina puternica care a fost provocata de straturile exterioare ale corpului ceresc, ce se aprindeau din cauza temperaturilor uriase, scrie digi24.ro.Spectacolul a fost vazut de la sute de kilometri distanta.

- Imagini spectaculoase au fost surprinse miercuri seara, in Alba Iulia, dupa ploaie. Incheierea furtunii a adus, pe cerul orașului Cetații Alba Carolina, un minunat curcubeu. Dupa ploaia care a cazut in aceasta dupa-masa la Alba Iulia, cerul s-a luminat și a aparut și curcubeul.Imaginile au fost surprinse…

- O noua avertizare meteo a fost emisa, marti-seara, vizand vant puternic, fulgere si precipitatii abundente, in urmatoarele ore... The post Imagini spectaculoase! Fulgere si un curcubeu, pe cerul Timisoarei appeared first on Renasterea banateana .