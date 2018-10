Astrid S lanseaza single-ul „Emotion” Astrid S lanseaza single-ul „Emotion”, o piesa emotionanta, de un dramatism coplesitor, sustinut prin acorduri de pian si versuri de o luciditate profunda. Onestitatea ce sta la baza piesei „Emotion” cladeste un intreg univers muzical, care incearca sa redea, in mod fidel, durerea pe care minciunile o cauzeaza intr-o relatie. „Piesa vorbeste despre acel tip de relatie prin care o multime de oameni trec. A fost scrisa chiar in momentul unei despartiri. Muzica se poate asemana cu o terapie si chiar functioneaza ca atare. Am avut ideea de a face ceva modern, care sa poata face fata probei timpului.”… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Romaniei in finala Eurovision de anul acesta revin cu un nou single – “Binele meu”. Dupa ce au cucerit inimile romanilor cu piesa ” Goodbye”, trupa revine cu un nou single, de data aceasta inspirat de haosul ce ne inconjoara si relatiile bolnavicioase din care ne este foarte greu sa iesim.…

- Miercuri seara, in cadrul unui concert-eveniment, trupa Jukebox a lansat alaturi de prieteni, artisti si oameni din media, single-ul „Am ce nu am”. Piesa, cu un sound fresh, s-a auzit in premiera pe scena clubului True Social Club alaturi de unele dintre cele mai iubite piese ale trupei. Pentru Alex…

- The 1975 lanseaza „Sincerity Is Scary”, cel de-al patrulea single extras de pe viitorul lor album, intitulat „ A Brief Inquiry Into Online Relationships”. Piesa „Sincerity Is Scary” este dispusa sub forma unui monolog reflexiv, conturat prin intrebari retorice, care redau tumultul celor mai vocale incertitudini…

- Xonia incepe toamna in forta, dupa o perioada de pauza muzicala, cu o piesa fresh, plina de energie si iubire. “Crave You” este un single dedicat relatiei ei de iubire. “Crave You’ este o piesa care imi aduce aminte de primele sentimente pe care le-am avut cand am inceput relatia mea cu Albert. Este…

- Proiectul YellLow a revenit cu single-ul “Junky”, iar de aceasta data a pregatit si un featuring neasteptat, alaturi de Skizzo Skillz. “Noi ne-am bucurat recent de o vacanta surpriza in Italia, pierde-vara cu Skizzo si ai lui. Mare caterinca! Vedeti in videoclip cum a fost acolo. Oh boy! Oh boy! #junkyforyourlove”,…

- Jose AM lanseaza „Lonely In The North”, primul sau single alaturi de Cat Music Spain, in colaborare cu Paul Damixie. Piesa este interpretata de Vizi Imre. Tot el este cel care a compus versurile, in timp ce muzica este compusa de Paul Damixie, Serban Cazan si Vizi Imre. „Ma bucura mult colaborarea cu…

- Damian & Brothers lanseaza un nou single – „Tu Amor” – o piesa fresh, cu un sound actual si o energie cu care ascultatorii piesei vor rezona cu siguranta. La aproape doi de la lansarea albumului revolutionar Gypsy Rock, unde Damian Draghici, fondatorul Damian & Brothers, a introdus printre instrumentele…

- Unul dintre cei mai cunoscuți DJ din lume, Markus Schulz lanseaza piesa “Upon My Shoulders”. “Upon My Shoulders” este prima piesa a artistului in care acesta combina elementele EDM cu pop și prima colaborare cu Sebu, solistul de la Capital Cities – cunoscuți pentru hitul “Safe and Sound”. Single-ul…