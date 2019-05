Stiri pe aceeasi tema

- Shawn Mendes iși bucura fanii odata cu lansarea primului sau single din 2019, „If I Can’t Have You”, o piesa ce incorporeza sensibilitatea și gingașia aparte, specifice artistului de 20 de ani. Cu ceva timp inaintea lansarii, Mendes a creat o intreaga isterie in randul fanilor, prin postarea in Social…

- Cu siguranța va era dor de o noua colaborare Two și Sandra N, dupa ce melodiile lor au strans milioane de vizualizari. Cei 3 și-au unit forțele pentru a crea “Noi amintiri” pe note muzicale. Noul single “Noi amintiri” este despre speranța care ramane in suflet dupa orice desparțire. Piesa este un indemn…

- Dupa ce și-au anunțat prezența G-Eazy, Jessie J, Steve Aoki, Afrojack, Lost Frequencies, lista este completata astazi de Steve Angello, Bassjackers, DJ Snake, KSHMR, Salvatore Ganacci, Sean Paul, Vini Vici, Boris Brejcha, Dubfire, Agents of Time, A Skillz, Deliquent Habbits, Dub Fx și mulți alții. …

- DJ SNAKE este un DJ de origine franceza care a colaborat cu Diplo și MO la piesa „Lean on” a celor de la Major Lazer. Artistul este și producator și a fost nominalizat la premiile Grammy cu albumul „Born this way” produs pentru Lady Gaga. A câștigat premii pentru…

- Rapper-ul 2 Chainz si superstarul Ariana Grande colaboreaza din nou si lanseaza piesa „Rule The World”, un material care se bucura si de un videoclip inedit, regizat de catre Sebastian Sdaigui. Cea mai recenta piesa lansata de catre Ariana si 2 Chainz este cunoscutul remix al single-ului „7 Rings”.…

- Tory Lanez, celebrul rapper canadian, are planuri mari pentru anul 2019. Chiar daca se afla in turneul european alaturi de Drake, Lanez isi face timp pentru a lansa un nou single, „Freaky”. Piesa este scrisa in colaborare cu Daystar Peterson, Dimitri Leslie Roger, Nils Noehden si Ozan Yildirin si produsa…

- INNA revine cu cea de-a patra piesa, “Tu Manera”, de pe albumul „YO” care va fi lansat primavara aceasta. Piesa a fost compusa de INNA și produsa de David Ciente, alaturi de care artista a lucrat pentru fiecare dintre cele unsprezece piese de pe album, dar și “Gimme Gimme”, “Ruleta”, “Nirvana”. “Tu…

- benny blanco si Tainy, producatorul premiat cu Grammy, colaboreaza cu Selena Gomez si J Balvin pentru lansarea piesei „I Can’t Get Enough”, un material viu, colorat, plin de energie, al carui ritm molipsitor nu poate fi ignorat. blanco si Tainy – producatorul hit-ului „I Like It” de la Cardi B si al…