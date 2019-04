Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul va juca, astazi, de la ora 18.30, pe terenul Astrei Giurgiu, intr-o partida contand pentru etapa a IV-a a play-off-ului Ligii l de fotbal. Formatia antrenata de Gheorghe Hagi are un moral foarte bun dupa victoria obtinuta in Cupa Romaniei, pe terenul celor de la CSU Craiova, scor 2-1, si…

- Gica Hagi schimba din nou echipa pentru meciul de campionat. Dupa ce la partida cu Sepsi a folosit jucatorii ce au prins mai puține minute, apoi in Cupa, la Craiova, a bagat toate piesele grele, acum „Regele" menajeaza din nou 8 oameni de baza. ...

- Viitorul a trecut de CSU Craiova, scor 2-1, in manșa tur a semifinalei Cupei Romaniei. Gica Hagi a vorbit despre meci, dar și despre transferul lui Razvan Marin la Ajax. Returul se joaca pe 23 aprilie, la Ovidiu; In cealalta semifinala, Astra s-a impus in deplasare contra lui CFR Cluj, scor 3-1. „Am…

- Fanii FCSB-ului nu pot trece peste eșecul suferit etapa trecuta cu Viitorul, 1-2 pe teren propriu. La meciul de dumincica seara de la Giurgiu, aceștia i-au luat la ținta pe Ianis Hagi și Gheorghe Hagi. Cei 20-30 de fani ai roș-albaștrilor prezenți la Giurgiu l-au luat prima oara in colimator pe Gheorghe…

- Conducerea clubului AS Roma l-a demis joi pe antrenorul Eusebio Di Francesco, dupa eliminarea echipei in optimile Ligii Campionilor in urma infrangerii suferita miercuri in partida retur cu FC Porto (1-3 dupa prelungiri). Gica Hagi, managerul de la Viitorul, ar fi pe lista de inlocuitori, anunța gsp.ro.…

- Gica Hagi a fost surprins luni la sediul clubului Anderlecht Bruxelles, unde s-a intalnit cu oficialii gruparii belgiene. "Regele" a vizitat atat sediul clubului cat si baza de pregatire a gruparii din Bruxelles, apoi s-a intalnit atat cu conducerea sportiva, cat si cu cea administrativa. Rivaldo,…

- Astra s-a impus in fața celor de la Viitorul, scor 3-0. Gica Hagi acuza arbitrajul lui Istvan Kovacs și eliminarea olandezului Kuipers. „Diferența de pe tabela a venit in urma unor fapte. Cat am fost 11 la 11, am jucat bine, Astra a avut un singur șut. Au și marcat din el. Dupa aceea totul a venit…

- Fundașul central Costi Dima, 19 ani, a plecat in aceasta iarna de la VIitorul și a ajuns in cantonamentul Astrei. Clubul din Giurgiu a anunțat ca fundașul Costi Dima s-a alaturat lotului condus de Costel Enache, aflat in pregatire in Antalya. Jucatorul a plecat gratis de la Viitorul, unde ajunsese vara…