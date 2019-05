Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi, 54 de ani, antrenorul Viitorului, a prefațat in cadrul unei conferințe de presa finala Cupei Romaniei cu Astra Giurgiu, care se joaca sambata, de la ora 20:00. Astra - Viitorul, finala Cupei Romaniei, se joaca sambata, de la ora 20:00, liveTEXT&FOTO&VIDEO pe GSP.ro și in direct la TV…

- Pornește clipul. In imagine apare un om imbracat cu o jacheta alba, cu parul foarte scurt, iar in spatele lui se afla o imagine cu afișul de campanie la europarlamentare, cu albastru, galben și roșu pe care scrie: „Patrioți in Europa. Romania merita mai mult”. In dreapta jos, e sigla PSD. Omul incepe…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a fost atacat de omul de afaceri, Adrian Porumboiu, care s-a aratat foarte revoltat de un episod petrecut pe vremea cand politicianul ocupa functia de prim-ministru al Romaniei.Porumboiu sustine ca a fost amendat drastic, din cauza unei nereguli in cadrul…

- Gica Hagi, antrenorul Viitorului, a anunțat in aceasta seara ca Ianis va fi menajat in cele 3 meciuri din play-off ramase, cu Sepsi, Astra Giurgiu și CSU Craiova. Ianis Hagi e odihnit astfel pentru finala Cupei cu Astra Giurgiu din 25 mai. „El a asteptat, a asteptat, a mers, dar acum o sa joace Eric…

- Adrian Porumboiu, fost finanțator la FC Vaslui, a reacționat dur la GSP LIVE dupa anunțul lui Razvan Burleanu, președintele FRF, despre posibila excludere a Vezi in video reacția lui Adrian Porumboiu „De acum, toate lucrurile devin sinistre. Am vazut ce a spus domnul președinte, cu ghiliemele la președinte…

- Antrenorul formatiei Viitorului, Gheorghe Hagi, spune ca e un lucru extraordinar ca un jucator perfectionat de Academie, Razvan Marin, a ajuns la Ajax Amsterdam si considera ca clubul olandez il va perfectiona sa ajunga la cel mai inalt nivel. Hagi crede ca Razvan Marin este primul care a confirmat…

- Gheorghe Hagi, 54 de ani, antrenorul Viitorului, i-a lasat o impresie pozitiva Cameliei Balțoi, 30 de ani, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri sportive din Romania. Marți dimineața, in studioul GSP Live, blonda a numit antrenorul din Liga 1 care a impresionat-o cel mai mult. Fara ezitari,…

- Rivaldinho (23 de ani) este fost primul sau gol in tricoul Viitorului. Tanarul atacant a ajuns la Constanța sub forma de imprumut pana la vara de la Levski Sofia. In sezonul 2017-2018 a jucat și pentru Dinamo. "Felicitari lui Rivaldinho pentru golul reușit in acest meci și pentru calificarea…