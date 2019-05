Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul echipei FC Viitorul, Ianis Hagi, a declarat, sambata seara, ca este extrem de fericit pentru ca a reusit sa castige Cupa Romaniei, subliniind ca de cand s-a intors din Italia si-a dorit sa obtina un trofeu, relateaza News.ro.Citește și: Cupele europene de fotbal: Romania este reprezentata…

- Viitorul a invins-o pe Astra Giurgiu cu 2-1, dupa prelungiri, echipa lui Gheorghe Hagi adjudecandu-si prima Cupa a Romaniei din istorie! Condusi cu 0-1 dupa supergolul lui Denis Alibec, constantenii au revenit, au egalat prin Virgil Ghita, iar brazilianul Eric de Oliveira a fost cel care a dat lovitura…

- Tehnicianul Dorinel Munteanu a declarat, vineri, ca nationala Romaniei trebuie sa castige neaparat meciurile cu Norvegia si Malta, din preliminariile Euro-2020, informeaza News.ro.Citește și: Arbitrul Radu Petrescu va conduce finala Cupei Romaniei dintre Astra Giurgiu și FC Viitorul "E…

- Costin Ștucan analizeaza miercuri, la emisiunea GSP Live, care incepe la 09:01, cele mai noi informații din fotbalul romanesc. Jurnaliștii GSP.ro vor vorbi despre transferurile pregatite de Gigi Becali, strategia lui CFR Cluj pentru sezonul viitor, dar vor prefața și finala Cupei Romaniei de sambata…

- Astra Giurgiu a pierdut partida cu FC Viitorul din deplasare, scor 0-3 (Eric '44, Calcan '66, Draguș 74). Gica Hagi (54 de ani) despre... ...meciul de azi, cu Astra: „Imi este din ce in ce mai greu sa fac formația. Mi-e greu sa aleg cine ramane in lot, cine acasa. Jucam bine, alergam mult, facem un…

- FC Viitorul a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Astra Giurgiu, in ultimul meci al etapei a IX-a, penultima, a play-off-ului Ligii I. Au marcat Eric '44 (p), Calcan '66, Dragus '74. Cele doua echipe se vor intalni si in finala Cupei Romaniei, care va avea loc la 25 mai,…

- Viitorul este la doar un meci distanța sa iși indeplineasca obiectivul propus la inceputul sezonului: Cupa Romaniei. Echipa pregatita de Hagi a eliminat-o pe Universitatea Craiova cu scorul 4-1 la general și s-a calificat in ultima runda a competiției, acolo unde se va intalni cu Astra Giurgiu potrivit…

- Viitorul și CSU Craiova se infrunta joi in returul semifinalei Cupei Romaniei. Partida e programata la 19:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 3, Digi Sport 1 și Look Sport. Viitorul s-a impus in tur cu 2-1. In cealalta semifinala se infrunta Astra și CFR Cluj. Giurgiuvenii au caștigat…