- Astra a deschis scorul in finala Cupei Romaniei cu Viitorul prin Denis Alibec. Starul giurgiuvenilor a inscris direct din lovitura libera in minutul 41. Faultul lui Vina asupra lui Llullkau a nascut faza din care Alibec a inscris. Varful Astrei a trimis un șut naprasnic de la 20 de metri, la care Cojocaru…

- Astra și Viitorul disputa de la aceasta ora finala Cupei Romaniei, care se disputa la Ploiești. In echipa de start a lui Gheorghe Hagi se regasește și Denis Draguș, atacant care termina azi un sezon extrem de oscilant. Drgauș a fost pe val in startul campionatului, a ajuns la naționala Romaniei, dar…

- "Le-am spus jucatorilor saptamana trecuta ca daca pana la ora jocului cu Viitorul nu se vor rezova problemele financiare eu imi voi da demisia. Trebuie sa vina altcineva care poate face mai mult pentru ei... Conform functiei pe care o am, de conducere, trebuie sa mai stau 45 de zile, asta…

- Gheorghe Hagi a anunțat ca deciziile in privința transferurilor de jucatori, inclusiv in privința lui Ianis Hagi, se vor lua dupa finala Cupei Romaniei, de pe 25 mai. Viitorul infrunta Astra in finala Cupei Romaniei, pe 25 mai, la Ploiești. „Nu discutam despre plecari in acest moment, mai avem trei…

- FCSB a trecut de Astra, scor 1-0. Florin Tanase a marcat golul victoriei (55), dar nu s-a bucurat. Motivul a fost comportamentul unor spectatori. „O victorie importanta. Inca mai speram. Daca se incurca CFR, se joaca. Am incredere mare in cei de la Viitorul etapa asta. Golul imi da incredere, un moral…

- FC Viitorul va juca, astazi, de la ora 18.30, pe terenul Astrei Giurgiu, intr-o partida contand pentru etapa a IV-a a play-off-ului Ligii l de fotbal. Formatia antrenata de Gheorghe Hagi are un moral foarte bun dupa victoria obtinuta in Cupa Romaniei, pe terenul celor de la CSU Craiova, scor 2-1, si…

- Fanii FCSB-ului nu pot trece peste eșecul suferit etapa trecuta cu Viitorul, 1-2 pe teren propriu. La meciul de dumincica seara de la Giurgiu, aceștia i-au luat la ținta pe Ianis Hagi și Gheorghe Hagi. Cei 20-30 de fani ai roș-albaștrilor prezenți la Giurgiu l-au luat prima oara in colimator pe Gheorghe…

- Gheorghe Hagi, 54 de ani, antrenorul fostei campioane Viitorul, dezvaluie ca este mai sarac din punct de vedere financiar dupa 10 ani de investit in fotbal. In acest an, proiectul lui Hagi implinește 10 ani, perioada in care s-au cucerit 22 de titluri la nivel de copii și juniori, un titlul la seniori,…