Stiri pe aceeasi tema

- DUNAREA CALARASI-FCSB LIVE CUPA ROMANIEI. Nicolae Dica este nevoit sa foloseasca mai multi jucatori de la echipa a doua si pentru ca are foarte multi jucatori accidentati. In plus, Cupa Romaniei nu a reprezentat in ultimii ani o prioritate pentru trupa patronata de Gigi Becali, anul trecut fiind…

- Gigi Becali a anuntat, din nou, ca postul lui Nicolae Dica nu este in pericol. Omul care conduce FCSB nu e dispus sa-si demita antrenorul, indiferent de ce se va intampla in viitorul apropiat. "Nu, nu am niciun gand de demitere daca pierdem la Craiova. Il pastrez si daca nu vom fi pe locul…

- Zi neagra pentru Gigi Becali! Dupa ce și-a obligat fotbaliștii sa se duca sa voteze la referendum, iar pragul de validare nu a fost atins, o alta veste rea a venit pentru milionar. FCSB a fost invinsa, duminica seara, la Voluntari, cu scorul de 1-0, de echipa Concordia Chiajna, intr-un meci din etapa…

- FCSB joaca in aceasta seara, la Voluntari, cu Concordia Chiajna, intr-o partida din etapa a 11-a a Ligii 1. Partida va fi liveTEXT&FOTO&VIDEO pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. live de la 21:00 FCSB - Concordia Chiajna Click AICI pentru liveTEXT Echipele probabile:…

- Duelul dintre Astra Giurgiu și CFR Cluj a debutat palpitant, gazdele marcand inca din minutul 2. Totuși, arbitrul Ovidiu Hațegan nu a fost de acord și a anulat reușita. In al doilea minut al partidei, Llullaku a inscris cu capul in urma unui corner. Totuși, Hațegan a luat hotararea sa nu valideze golul,…

- Victoria pe care FCSB a obținut-o cu 3-1 in deplasare la Tg. Mureș cu FC Hermannstadt, coroborata cu remmiza alba de pe teren propriu a campioanei CFR Cluj cu Universitatea Craiova dar și a infrangerii la limita sufferite de Astra Giurgiu la Ovidiu cu Viitorul, scor 1-0, a facut ca echipa lui Nicolae…

- Gigi Becali e nemulțumit de prestația celor de la FCSB din egalul contra campioanei CFR Cluj, scor 1-1, și anunța ca doar 2 fotbaliști au locul asigurat in ofensiva lui Dica. "Man e titular, el știe ca are postul asigurat. Doar el și Gnohere sunt siguri acolo, in fața. Nici Coman, nici Moruțan, nimeni…

- FCSB a pierdut in Austria, scor 1 - 3 in fața lui Rapid Viena, unica reușita a echipei pregatite de Nicolae Dica aparținandu-i lui Gnohere. CFR Cluj a fost invinsa surprinzator de echipa luxemburgheza...