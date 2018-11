Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a invins cu emotii Astra, 1-0 in etapa a 14-a a sezonului regulat din Liga 1, s-a intors pe locul al doilea al clasamentului, dar Nicolae Dica (38 de ani) nu e multumit. Starea gazonului si o declaratie a lui Alexandru Stan (29 de ani) l-au enervat pe antrenorul FCSB-ului.

- Gigi Becali s-a aratat total nemulțumit de jocul lui FCSB pana in minutul 64 al partidei caștigate cu Astra, scor 1-0, dintr-un gol marcat in repriza a doua de Harlem Gnohere din penalty. "Eu nu ințeleg de ce echipa mea n-a jucat tot meciul cum a facut-o din minutul 64. Astra n-a jucat nimic. Jocul…

- Harlem Gnohere s-a aratat și el surprins de decizia lui Nicolae Dica, cel care l-a pus in premiera capitan la FCSB in meciul caștigat cu Astra, scor 1-0. "Bizonul" a marcat unicul gol al meciului, din penalty. "E o senzație frumoasa pentru mine sa fiu capitan la Steaua. Mulțumesc coechipierilor și lui…

- In perspectiva derby-ului cu Dinamo de duminica viitoare, Nicolae Dica i-a pierdut și pe Mihai Roman I și Junior Morais, care au primit cartonaș galben și vor fi suspendați in Derby de Romania. Dica a anunțat dupa victoria cu Astra, 1-0, ca va face noi improvizații la meciul cu Dinamo și l-a certat…

- Filipe Teixeira (38 de ani) a fost trimis de Nicolae Dica (38 de ani) la mijlocul terenului contra Astrei, alaturi de Dragos Nedelcu, la doua saptamani de la momentul in care Gigi Becali (60 de ani) anuntase ca veteranul portughez nu va mai juca pe acea pozitie.

- Cornel Dinu, simbolul lui Dinamo, i-a desfiintat pe cei de la FCSB, incepand cu finantatorul Gigi Becali si terminand cu antrenorul Nicolae Dica. Ros-albastrii au pierdut in etapa recenta a Ligii 1 Betano derby-ul cu U Craiova, 1-2.

- Patronul Hagi nu este prea darnic cu antrenorul Hagi. FC Viitorul precizeaza ca angajatul Gica Hagi este platit de patronul Gica Hagi cu o suma mica, ”foarte mica, raportata la valoarea, experiența și performanțele realizate in toata aceasta perioada contractuala”, dar ca patronul și-a respectat intotdeauna…

- Atacantul Denis Alibec a fost cel mai bun jucator al giurgiuvenilor in victoria pe care Astra a obținut-o cu scorul de 2-1 in „Groapa” cu Dinamo. Fostul jucator al FCSB a marcat un gol și și-a trecut in dreptul sau și un assist iar dupa meci a spus ca este foarte fericit pentru cele trei […] The post…