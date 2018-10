Stiri pe aceeasi tema

- Formatia CFR Cluj a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Astra Giurgiu, intr-un meci din etapa a XI-a a Ligii I, scrie news.ro.Golurile invingatorilor au fost marcate de Tucudean ‘45+1 si Moutinho ’55. Pentru Astra a inscris Zoua, in minutul 89.Llullaku a trimis…

- Duelul dintre Astra Giurgiu și CFR Cluj a debutat palpitant, gazdele marcand inca din minutul 2. Totuși, arbitrul Ovidiu Hațegan nu a fost de acord și a anulat reușita. In al doilea minut al partidei, Llullaku a inscris cu capul in urma unui corner. Totuși, Hațegan a luat hotararea sa nu valideze golul,…

- Meciurile din barajul pentru Europa League vor avea loc pe 23 și 30 august! Dupa 2-1 în tur, Dudelange a remizat în retur pe polonezii de la Legia Varșovia, scor 2-2 . Meciul a fost rezolvat rapid de luxemburghezii. Mijlocașul lateral Patrick Stumpf a marcat în minutul 8,…

- Dupa eșecul suferit în fața echipei Malmo, jucatorii antrenați de Toni Conceicao își doresc victoria cu orice preț. Jucatorii CFR-ului au efectuat astazi ultimul antrenament pe teren propriu, înaintea meciului cu Alashkert, dar de la ședința de pregatire au lipsit Omrani…

- Returul dintre Malmo FF și CFR Cluj s-a incheiat la egalitate (1-1) și campioana Romaniei a ieșit din cea mai importanta competiție europeana, dupa eșecul din tur (0-1, la Cluj). In Suedia CFR-ul a facut un joc mult peste cel din manșa intai, a avut și cateva ocazii bune de a marca, a reușit un gol…

- N'golo Kante (27 de ani), proaspat campion mondial cu naționala Franței, este principala ținta a celor de la PSG in aceasta vara. » Directorul sportiv al campioanei Franței, Antero Henrique, a dezvaluit pentru un post de radio francez ca mijlocașul defensiv al celor de la Chelsea s-ar integra perfect…

- U Craiova disputa acum Supercupa Romaniei cu CFR Cluj, in primul meci oficial al sezonului. La pauza e 0-0. Oltenii au fost aproape sa deschida scorul in minutul 18, la capatul unei faze orchestrate de Alexandru Mitrița, de departe cel mai bun jucator al lui Mangia in primul act. Mitrița a luat pe…

- Odinioara, in moda pe prima scena a fotbalului romanesc era formularea ”FCSB nu se refuza”. Practic, Gigi Becali transfera tot ce era mai bun, cand voia și den unde voia. La Steaua, actuala FCSB, veneau rauri și rauri de jucatori de la Dinamo, Rapid, Craiova, CFR Cluj și de la orice echipa