- Aflata pe locul patru in clasament, cu 23 de puncte, FC Viitorul va sustine urmatorul meci din turneul play off al Ligii 1, in etapa a patra, luni, 8 aprilie, in deplasare, cu Astra Giurgiu locul 5, cu 21 de puncte . In etapa a cincea, echipa lui Gica Hagi se dueleaza cu U Craiova locul 3, cu 29 de…

- FC Viitorul a sustinut in aceasta seara meciul din etapa a treia a turneului play off al Ligii 1, intalnind in deplasare Sepsi Sf. Gheorghe.Partida s a incheiat la egalitate, 0 0.Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, a menajat in aceasta partida opt jucatori Tiru, De Nooijer, Vana, Houri, Baluta,…

- FC VIITORUL continua sa emita abonamente pentru Play OFF ul Ligii I Betano pana vineri 15 aprilie 2019 la ora 22.00, zi in care se va incheia perioada promotionala. Potrivit FC Viitorul, au ramas sase partide pe teren propriu pana la finalul campionatului CFR Cluj, CS Universitatea Craiova, FCSB, CS…

- Dupa frumoasa calificare in turneul play off al Ligii 1, obtinuta in ultimul meci din sezonul regulat, FC Viitorul incepe evolutiile din a doua parte a campionatului, in care are un obiectiv precis. Fosta campioana a Romaniei intra in play off de pe locul cinci, cu 19 puncte, ierarhia de sa care incepe…

- FC Viitorul joaca, astazi, de la ora 20, pe stadionul „Central” din Ovidiu, impotriva formatiei CSM Politehnica Iasi, intr-o partida din etapa a XXIV-a a Ligii l de fotbal. Mai sunt doar trei etape pana la terminarea sezonului regulat, iar lupta pentru play-off este departe de a se fi incheiat. Matematic,…

- FC Viitorul a pierdut categoric, scor 0 3, meciul din deplasare cu Astra Giurgiu, din etapa a 23 a a Ligii 1, dupa ce echipa oaspete a jucat din minutul 43 in zece oameni, in urma eliminarii cu rosu direct a stoperului Bas Kuipers. Gica Hagi, managerul tehnic al echipei de pe litoral, a subliniat ca…

- Partida care a deschis, in aceasta seara, etapa a 23 a a Ligii 1, Astra Giurgiu ndash; FC Viitorul, a fost castigata clar de gazde, scor 3 0.Golurile au fost marcate de Begue 29 si Alibec 51, 65 .FC Viitorul a jucat insa in zece oameni din minutul 43, dupa ce fundasul Bas Kuipers a vazut rosu direct,…

- Denis Alibec, 28 de ani, atacant la Astra Giurgiu, regreta ca nu a ramas in Italia, ca n-a plecat in China și, in general, e conștient de greșelile pe care le-a strans. -Denis, ți-ai stabilit vreun obiectiv clar, o ținta pe care vrei s-o atingi in perioada urmatoare?-Nu-mi vine sa mai stabilesc nimic,…