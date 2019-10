Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul secund al echipei de fotbal AFC Hermannstadt, Eugen Beza, spune ca meciul din deplasare cu Astra Giurgiu, de luni, din etapa a 12-a a Ligii I, va fi unul dificil pentru formatia sa, insa spera la un rezultat pozitiv.

- Meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din etapa a noua a Ligii 1, se va disputa duminica, de la ora 21:00, pe Stadionul “Ion Oblemenco”, scrie Mediafax.Meciul va consemna debutul lui Victor Pițurca in funcția de manager general la Universitatea Craiova. Acesta a semnat contractul in…

- Partida din etapa a 9-a a Campionatului National Casa Liga 1, dintre Academica Clinceni si Astra Giurgiu, care se va disputa la Calarasi, a suferit o modificare la ora de programare. Astfel, meciul va incepe la ora 17.30, vineri, 13 septembrie, fata de ora 18.00 cum era programat initial, informeaza…

- Dupa victoria obținuta in fața Universitații Craiova, scor 2-1, la Tg. Mureș, in urma careia și-au trecut in palmares primele puncte din actualul sezon, fotbaliștii sibieni se deplaseaza la Cluj, unde o vor intalni pe campioana en-titre, CFR. Partida este programata sambata, 10 august, de la ora 21.00,…

- Astra Giurgiu și FCSB se dueleaza in etapa a patra a Ligii 1, pe Stadionul „Marin Anastasovici" din Giurgiu. Vezi AICI desfașurarea partidei Inca din minutul 4, FCSB a cerut penalty dupa ce mingea l-ar fi lovit in mana pe Constantin Dima (20 de ani), in careul giurgiuvenilor, in urma unei centrari a…

- Echipa sibiana revine la Tg. Mureș pentru meciul cu CS Universitatea Craiova, contand pentru etapa a IV-a din Casa Liga 1. Partida va avea loc duminica, 4 august, de la ora 18.00, pe Stadionul „Trans-Sil”. Read More...

- Echipa sibiana o va intalni, in etapa a doua din Casa Liga 1, pe Gaz Metan Mediaș. Partida, considerata pe teren propriu pentru FC Hermannstadt, va avea loc pe Stadionul „Trans-Sil” din Tg. Mureș, vineri, 19 iulie, de la ora 18.00. Read More...