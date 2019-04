Stiri pe aceeasi tema

- Devis Mangia sta pe un butoi cu pulbere dupa ultimele doua infrangeri, una in play-off cu FCSB (2-3) și una in Cupa Romaniei cu Viitorul (1-2). Tehnicianul are nevoie de un rezultat bun cu CSU Craiova, contra lui CFR Cluj. CSU Craiova - CFR Cluj se joaca astazi, de la ora 20:30, in direct la TV Telekom…

- Dan Petrescu a luat in lotul pentru derby-ul cu Craiova tot ce avea mai, dupa experimentul din manșa tur a Cupei, cu Astra, cand a folosit rezervele, iar clujenii au pierdut in Gruia cu 3-1. Cu doua excepții, Țucudean și Culio. Meciul dintre Craiova și CFR e azi de la 20:30, pe TV Telekom Sport, TV…

- Vineri debuteaza etapa a patra din play-off/play-out, cu întâlnirea dintre Dinamo și Concordia Chiajna (de la ora 21:00). Cel mai interesant meci al acestei runde se va disputa pe stadionul "Ion Oblemenco". Universitatea Craiova primește vizita liderului CFR Cluj, duminica, de…

- CFR Cluj și Astra se intalnesc miercuri in semifinalele Cupei Romaniei, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu", de la ora 20:00. Partida va fi in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Ardelenii tocmai au invins Astra in campionat, scor 1-0, in etapa a 3-a din…

- Mihai Teja confirma ca Ioan Hora a caștigat duelul cu Harlem Gnohere pentru postul de titular in atacul FCSB. Astra Giurgiu - FCSB, in etapa secunda din play-off, e duminica, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. „Gnohere e un jucator valoros,…

- CSU Craiova și Astra Giurgiu se intalnesc azi in prima etapa din play-off de la ora 20:30. Partida e in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT LIVE de la 20:30 » CSU Craiova - Astra Oltenii sunt pe locul 3 dupa finalul sezonului regulat, cu…

- CS U Craiova și Astra Giurgiu se infrunta in ultimul meci al sezonului regulat din Liga 1. Partida e programata la ora 20:00, liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 20:00 » CS U Craiova - Astra Urmarește AICI partida liveTEXT Craiova…

- Derby-ul acestei runde dintre CFR și Astra se disputa in aceasta seara, de la ora 20:00, in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.RO. Click aici pentru LIVETEXT! Liderul Ligii 1 mai are doar doua puncte avans fața de CS U Craiova, care a caștigat azi și trei fața de…