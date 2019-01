Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo s-a facut de ras la Giurgiu, unde Astra a facut ce a vrut cu apararea lui Mircea Rednic. S-a terminat 4-1, LLullaku, Bus, V. Gheorghe si Rosu au marcat la gazde, iar Hanca a inscris golul de onoare al "cainilor". gsp.ro

- FC Voluntari a deschis scorul prin Hodorogea, in minutul 50. Pentru Astra a inscris Belu-Iordache in minutul 85. In minutul 90+3, Denis Alibec a fost eliminat pentru o intrare periculoasa la un adversar. FC Voluntari: Vatca - A. Vlad, Armas (Hodorogea 34), Balaur, Bucurica – Ricardinho, I.…

- Astra și Concordia Chiajna vor juca azi, de la ora 17:00, in al doilea meci al zilei. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. liveTEXT de la 17:00 Astra - Chiajna Click AICI pentru liveTEXTE Echipele probabile: Astra: Lazar - Butean, Bejan, Cestor,…

- Dunarea Calarasi a coborat in clasament și ocupa doar locul 12, cu 17 puncte, dupa un inceput bun de sezon. Formația lui Dan Alexa nu a mai caștigat in Liga 1 din 15 septembrie și poate cobori pe loc de retrogradare la finalul etapei. Astra obține prima victorie de la venirea lui Costel Enache…

- Formatia Astra Giurgiu a remizat, luni seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FC Botosani, in ultimul meci al etapei a XVII-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Belu ’74 pentru gazde si Burca ’65 pentru oaspeti. In minutul 51, Cestor (Astra) a trimis mingea in poarta aparata de Pap, dar…

- Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Astra Giurgiu, intr-un meci din etapa a XVI-a a Ligii I.Golul a fost marcat de Tandia, in minutul 78, scrie News.ro. Sepsi: Fejer - Rus, Viera, Jovanovic, Stefan - Velev, Karnitki (Siminovski…

- Formatia CSM Politehnica Iasi a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Astra Giurgiu, intr-un meci din etapa a XV-a a Ligii I, in care a jucat in inferioritate numerica din minutul 41 si a revenit de la 0-1.Golurile invingatorilor au fost marcate de Platini ’51 si Cristea…

- Astra Giurgiu și Poli Iași se infrunta in etapa cu numarul 14 din Liga 1. Partida incepe la 15:00, e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 15:00 » Astra - Poli Iași Urmarește AICI partida liveTEXT echipele de start Astra:…