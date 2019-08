Stiri pe aceeasi tema

- Patronul Astrei Giurgiu, Ioan Niculae, n-a vrut sa acorde nici un interviu presei dupa ce echipa sa a invins FCSB, 2-1 (Gheorghe 20, Alibec 75 / Oaida 28). Acesta a plecat de la stadion refuzand sa discute cu mass-media, dar le-a transmis jurnaliștilor din mers: „Sa dea interviu simulatorul cu numarul…

- Dan Alexa (39 de ani), antrenorul Astrei Giurgiu, a fost la un pas sa-și dea demisia in urma cu doua etape, dar a ramas pana la urma pe banca echipei lui Ioan Niculae. El i-a dirijat pe giurgiuveni de pe banca in victoria superba cu FCSB, 2-1 (Gheorghe 20, Alibec 75 / Oaida 28). „A fost un moment de…

- Dani Coman, președintele Astrei Giurgiu, a trasat primele concluzii dupa victoria reușita de echipa sa contra FCSB-ului, scor 2-1 (Oaida 28 / Gheorghe 20, Alibec 75). Oficialul giurgiuvenilor a vorbit și despre Denis Alibec, autorul golului victoriei. „E o victorie meritata dupa cum a mers jocul. Am…

- Gigi Becali anunța sistarea campaniei de achiziții la FCSB practic inaintea ca ea sa inceapa cu adevarat. „Nu cred ca mai aduc jucatori, ca nu mai am nevoie". Vicecampioana a luat doar doi fotbaliști pe care ii va avea in lot la startul noului sezon. Belu și Oaida au fost antamați inca de pe parcursul…

- MM Stoica se roaga de Gigi Becali sa nu mai aduca o mulțime de fotbaliști, considerand ca acesta este principalul motiv pentru care titlul nu ajunge la FCSB, doar ca cifrele il contrazic clar pe oficialul vicecampioanei. Astra, Viitorul și de doua ori CFR Cluj. Acestea sunt echipele care n-au lasat-o…

- Dupa Claudiu Belu (25 de ani), de la Astra, și Razvan Oaida (21 de ani), de la FC Botoșani, vicecampioana a rezolvat si transferul lui Darius Olaru (21 ani), care evolua la Gaz Metan Medias pe postul de mijlocas ofensiv. Monitorizat de mult timp - inclusiv Mihai Stoica a mers la meciuri sa il urmareasca…

- Dan Petrescu, 51 de ani, antrenorul lui CFR Cluj, a acuzat lipsa norocului echipei sale, la conferința de presa de la finalul meciului cu Astra, caștigat cu 5-1. Tehnicianul ardelenilor a fost nemulțumit ca fanii Astrei Giurgiu l-au injurat copios pe parcursul meciului. „Am avut ghinioane peste ghinioane…

- CFR Cluj s-a impus in deplasarea de la Astra, scor 5-1, și mai are nevoie de un singur punct pentru a deveni matematic campioana. Dan Petrescu le transmite elevilor sai sa ramana cu picioarele pe pamant. „Marea majoritate a jucatorilor au fost aduși de mine, dar nu sunt doar meritele mele. Eu am venit…