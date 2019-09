Stiri pe aceeasi tema

- Astra Giurgiu se dueleaza in aceasta seara cu Dinamo, iar Dani Coman (40 de ani), președintele giurgiuvenilor, a prefațat partida in exclusivitate pentru GSP, dar a vorbit și despre situația jucatorilor Constantin Budescu și Denis Alibec. Urmarește aici meciul liveTEXT! „Dinamo arata mult mai bine fața…

- Antrenorul roman Laurențiu Reghecampf a implinit azi varsta de 44 de ani. Reghe, in prezent la Al Wasl, și-a aniversat ziua de naștere la un restaurant luxos din Dubai avand-o alaturi pe Anamaria Prodan. Presa mondena a scris recent ca cei doi ar fi divorțat. Printre invitații fostului tehnician al…

- Fostul mare arbitru din fotbalul romanesc, Ion Craciunescu, nu a fost iertat dupa ce l-a criticat pe centralul Andrei Chivulete, care a arbitrat partida CFR Cluj - Dinamo, scor 1-0, din etapa a treia a Ligii 1, potrivit Mediafax.Tatal lui Andrei, Florin Chivulete, a postat un mesaj pe contul…

- Adrian Mutu (40 de ani), fostul jucator și oficial de la Dinamo, care acum antreneaza echipa de tineret a lui Al-Wahda, din Emiratele Arabe Unite, susține ca a trimis un arab pentru a cumpara clubul Dinamo, dar au existat dificultați serioase la negocieri. „Da, au existat persoane interesate, chiar…

- "Echipa e mai slaba decat anul trecut. Am vorbit cu domnul Niculae, nu vreau sa il pacalesc. Ma gandesc sa renunt. Echipa e mai slaba, trebuie intarita, in aceste conditii eu nu pot prinde play-off-ul. E o decizie pe care am luat-o si cu asta basta. Vreau acum o perioada de liniste", a spus Dan Alexa…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Eugen Neagoe, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca nu a regretat niciun moment venirea la echipa bucuresteana, chiar daca ii este greu sa antreneze dupa esecul cu 0-5 din prima etapa a Ligii I, cu FC Viitorul Constanta. Tehnicianul spera…

- Antrenorul Astrei Dan Alexa a fost lovit de impresara lui Anamaria Prodan in ceea ce pare a fi o criza de gelozie provocata de o domnișoara focoasa, Andrada, prezenta și ea la meci. Șocat de cele auzite, Reghe a declarat ca nu știe ce s-a intamplat exact și ca inainte sa comenteze, vrea sa vada imaginile.…

- FC Viitorul va debuta in editia 2019 2020 a Ligii 1 in compania lui Dinamo, partida din etapa intai fiind programata la Ovidiu, luni, 15 iulie, de la ora 21.00. In runda secunda, echipa lui Gica Hagi va evolua in deplasare, contra nou promovatei Chindia Targoviste, vineri, 19 iulie, de la ora 21.00.…