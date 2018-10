ASTRA - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV ASTRA - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Astra Giurgiu si Universitatea Craiova se vor intalnit in ultima etapa a turului sezonului regular din Liga 1, intr-un meci care va avea loc pe Stadionul “Marin Anastasovici”, din Giurgiu. Partida se va disputa vineri, de la ora 21:00 si va fi transmisa pe RomaniaTV.net, precum si ONLINE TV, in format LIVE VIDEO pe Digi Sport, Telekom Sport si Look TV.Astra - Universitatea Craiova este primul duel tare din ultima etapa a turului sezonului regulat. Multescu anunta ca sacrifica orice urma de spectacol pentru puncte in fata oltenilor. ASTRA… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net ASTRA…

Stiri pe aceeasi tema

- CRAIOVA FCSB LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT. Marcel Barsan va conduce la centru partida CSU Craiova - FCSB, programata duminica, de la ora 21:00, in etapa a 12-a a Ligii 1, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT. Este o decizie ciudata a Comisiei Contrale a Arbitrilor, intrucat…

- Formatia Universitatea Craiova a remizat, sambata, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Hermannstadt, intr-un meci din etapa a XI-a a Ligii I, scrie news.ro.Gazdele au deschis scorul prin Blanaru, in minutul 7. Pentru Universitatea Craiova a inscris Koljic, in minutul 45+2, dintr-un…

- CFR CLUJ CSU CRAIOVA LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGISPORT TELEKOMSPORT. Istvan Kovacs va arbitra derby-ul CFR CLUJ - CSU CRAIOVA, ajutat de asistentii Vasile Marinescu si Ovidiu Artene, in timp ce rezerva va fi Florin Ovidiu Mazilu. DIGISPORT si TELEKOMSPORT transmit, luni, de la ora 21:00, CFR CLUJ…

- CFR CLUJ - UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Echipele probabile: CFR: Arlauskis - Manea, Vinicius, Lang, Camora - Culio, Djokovic, Bordeianu - Paun, Tucudean, Omrani Craiova: Pigliacelli - Ferreira, Kelic, Donkor - Martic, Fedele, Mateiu, Bancu - Mitrita, Koljic, Cicaldau…

- FC Viitorul sustine in aceasta seara de la ora 21.00, meciul din etapa a noua a Ligii 1, intalnind in deplasare CSU Craiova.Inaintea celor doua partide de ieri din runda, FC Viitorul se afla pe locul sase, cu 13 puncte, iar echipa din Banie ocupa pozitia a opta, cu 11 puncte.Echipele de start sunt:…

- U Craiova - Dinamo, derby-ul etapei a 7-a din Liga 1, se joaca azi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. live de la 21:30, U Craiova - Dinamo Click AICI pentru liveTEXT! Echipele probabile: U Craiova: Pigliacelli - Borța, Kelic, T. Ferreira,…

- U Craiova și Concordia Chiajna incheie in aceasta seara, de la ora 21:00, etapa a 5-a din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. live de la 21:00 » U Craiova - Concordia Chiajna Click AICI pentru liveTEXT Echipele probabile: U Craiova:…

- CSU CRAIOVA CONCORDIA CHIAJNA LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT. CSU CRAIOVA si CONCORDIA CHIAJNA s-au mai intalnit de 10 ori in Liga 1. de patru ori s-au impus oltenii, de cinci ori au terminat la egalitate, iar un joc s-a incheiat cu victoria ilfovenilor. DIGISPORT si TELEKOMSPORT…