ASTRA Carei la aniversarea a 150 de ani de existența a Despărțământului Șomcuta Mare Momente de inalta traire și simțire romaneasca la Șomcuta Mare, la aniversarea a 150 de ani de existența a Desparțamantului ASTRA condus de președinta Alina Talpoș. O manifestare de inalta ținuta, cu participari din mediul academic. ASTRA Șomcuta Mare beneficiaza de sprijin necondiționat din partea Primariei și a Consiliului Județean. Asociatia Transilvana pentru Literatura Romana si Cultura Poporului Roman (ASTRA) s-a reunit la Somcuta Mare pentru a aniversa 150 de ani de la infiintarea Despartamantului ASTRA Somcuta Mare. Actiunea a avut loc la Casa de Cultura „Aurel Buteanu” din localitatea… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

