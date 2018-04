Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 66 de ani, Gigi Multescu este la al treilea mandat pe banca Astrei, dupa cele din 2001-2002 si 2012, antrenorul in varsta de 66 de ani avand de partea sa experienta excelenta, cu aproape 30 de ani de antrenorat! Gigi Multescu va fi ajutat de catre secunzii Daniel Timofte, Yuksel…

- Noul antrenor al echipei Astra Giurgiu este Gheorghe Multescu, el urmand sa conduca antrenamentul din aceasta dupa-amiaza, programat la Ploiesti si sa redebuteze oficial la Cluj-Napoca, duminica, in partida cu CFR, a anuntat gruparea din Liga I.In varsta de 66 de ani, Multescu este la al treilea…

- Gigi Mulțescu va fi noul antrenor al Astrei. ”Smurdu”, nu Mutu! Gigi Mulțescu i-a rapit, indirect, visul lui Adrian Mutu de a juca prima oara rolul de antrenor principal in Liga 1. Gigi Mulțescu s-a ințeles aseara cu șefii de la Astra Giurgiu și va fi noul antrenor al giurgiuvenilor. Gigi Mulțescu a…

- Dani Coman, președintele Astrei Giurgiu, a oferit ultimele detalii din sanul echipei dupa desparțirea de Edi Iordanescu. "Am realizat multe lucruri frumoase impreuna, dar tot ce e frumos se termina repede. Ii mulțumesc lui Edi. A avut un bun, niște oameni de calitate, profesioniști. Nu pot decat sa…

- Dupa plecarea lui Edi Iordanescu de la Astra, Ioan Niculae pare ca a gasit rapid varianta de înlocuire. Dar în acelasi timp a dat si o lovitura de imagine: Adi Mutu ar fi noul antrenor al giurgiuvenilor, conform gsp.ro.

- Gigi Mulțescu este alegerea lui Ioan Niculae pentru postul de antrenor al Astrei. Mulțescu a confirmat discuțiile, dar anunța ca decizia finala privind venirea la Astra va fi luata marți. Edi Iordanescu si-a dat demisia de la Astra. N-a mai suportat sa fie umilit de patronul Ioan Niculae…

- Suedezul Per Johansson a condus joi seara primul antrenament al noii sale echipe, CSM București. Nordicul va sta prima data pe banca "tigraoicelor" sambata, la partida cu CSM Roman, din Final Four-ul Cupei Romaniei, la Ploiești. Acum un sezon, Per Johansson se desarțea de CSM București dupa un meci…

- Liga I Play-off, etapa a 3-a: sambata, 31 martie – ora 20.45: „U” Craiova – CFR Cluj; duminica, 1 aprilie – ora 18.00: Astra – Viitorul, ora 20.45: FCSB – Poli Iași. Clasament: 1. CFR Cluj 2 1 1 0 ...

- Programul partidelor care se vor desfasura in etapele 3, 4 si 5 ale play-off-ului si play-out-ului Ligii I:ETAPA A 3-A Vineri, 30 martieOra 18.00 Concordia - FC BotosaniOra 20.45 Dinamo - JuventusSambata, 31 martieOra 18.00 FC Voluntari - Gaz MetanOra…

- Dupa meciul dintre Viitorul si CS U Craiova, 0-0, managerul campioanei, Gica Hagi, a avut o reactie extrem de nervoasa. "Regele" a fost extrem de deranjat de faptul ca cei din actuala conducere a FRF i-au jignit pe jucatorii care au scris istorie pentru echipa nationala, dar atacul…

- Eșecul de la Craiova a aruncat in aer vestiarul Astrei. Patronul a facut o criza de nervi și le-a taiat primele pentru victoria cu Dinamo și calificarea in play-off, iar fotbaștii au dezvaluit pentru Gazeta un episod incredibil care l-a avut in prim-plan pe Ioan Niculae. ...

- Viitorul – CS U Craiova, de la 20:45, live blog pe ProSport Echipele probabile: Viitorul: Cojocaru - Mladen, Tiru, Hodorogea, Cr. Ganea - Cicaldau, T. Baluta, Vana - Matan, I. Hagi, Chitu CS U Craiova: Mitrovic - R. Popa, Kelic, Tiago Ferreira - Martic, Mateiu, Zlatinski, Bancu - Gustavo,…

- Edi Iordanescu vrea sa-l dea afara pe Dani Coman. Urmarește sa-l aduca la Astra pe nașul sau, Narcis Raducan. Tensiune in creștere la Astra Giurgu, formație care izbutește sa mențina un nivel bun, in ciuda vanzarilor masive de jucatori. Antrenorul face tot posibilul sa scape de președintele Coman, omul…

- CUPA ROMANIEI SEMIFINALE. Iata prgramul meciurilor: FC HERMANNSTADT - GAZ METAN MEDIAS CSU CRAIOVA - FC BOTOSANI CUPA ROMANIEI SEMIFINALE. Partidele se vor desfașura in dubla manșa, pe 18 aprilie și 9 mai. Finala Cupei Romaniei se va disputa pe 27 mai. CUPA ROMANIEI SEMIFINALE.…

- Ioan Niculae, cel mai bogat patron din fotbalul romanesc, si-a incalcat inca o data promisiunea fata de jucatori si de antrenorul actual al clubului Astra, Edi Iordanescu. Totul a pornit de la promisiunea nerespectata a patronului de a le oferi prime jucatorilor inainte de finala sezonului regular,…

- „U“ Craiova – Astra Giurgiu 1-0 Stadion „Ion Oblemenco“, spectatori: 14.000. A marcat: Mitrița ’82. „U“ Craiova: Mitrovic – Popa, Kelic, Ferreira – Martic, Santos (’79, Mateiu), Zlatinski, Briceag – Barbuț (’53, Baluța), Gustavo (’75, Burlacu), Mitrița. Antrenor: Devis Mangia. Astra: ...

- Antrenorul CSU Craiova, Devis Mangia, a declarat, sambata, dupa victoria cu Astra, ca echipa sa a meritat sa castige acest meci, pe care l-a controlat in totalitate."Sunt fericit pentru ca, in opinia mea, am facut un meci foarte bun. Am meritat clar victoria. Nu vreau sa ma repet, dar pentru…

- Edi Iordanescu, criticat de patron. Prestația Astrei din meciul pierdut sambata, la Craiova, scor 0-1, l-a enervat pe patronul Ioan Niculae. Omul de afaceri i-a reproșat antrenorului stilul prea defensiv, la 0-0. Șeful fostei campioane a Romaniei nu l-a iertat nici pe arbitrul Alexandru Tudor. “Rezultatul…

- Ioan Niculae, patronul Astrei Giurgiu, a izbuncit dupa infrangerea echipei sale de la Craiova, 0-1. Acesta l-a criticat pe antrenorul Edward Iodanescu pentru tactica adoptata. "Rezultatul se datoreaza lui Edi Iordanescu și arbitrului Tudor. Edi Iordanescu vad ca joaca tot la 0-0 și in play-off", a declarat…

- CS Universitatea Craiova debuteaza in play-off impotriva Astrei, la fel ca anul trecut, dar, de aceasta data, va juca pe teren propriu, sambata, de la ora 20:45. Devis Mangia spune ca va fi un meci dificil, deoarece adversarul, in intregul sau, cu jucatori, antrenori si conducere, este unul…

- Florin Bratu va debuta astazi pe banca formației Dinamo in meciul pe care bucureștenii il vor susține de la ora 17:00 pe noul „Ion Oblemenco” in sferturile de finala ale ediției din acest an a Cupei Romaniei cu CSU Craiova. Jocul este extrem de important pentru „cainii roșii” care nu au decat varianta…

- Polițiștii l-au identificat pe autorul jafului comis la sfarșitul saptamanii trecute la o casa de pariuri din Craiova. El este Madalin Boerica, un fotbalist de 24 de ani care joaca la o echipa din Liga a V-a. Vineri seara, in jurul orei 22.45, polițiștii au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul…

- Aseara, in jurul orei 22 45 polițiștii au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul ca un barbat a patruns intr-o agenție de pariuri din centrul orașului si sub amenințarea unei pistol, a solicitat angajatei banii incasați. Acum polițiștii sunt pe urmele faptasului. Pana la aceasta ora inca nu a fost…

- Un parior curajos a mers pe mana celor de la Dinamo Bucuresti, iar asta i-a adus o gaura substantiala! Alb-rosiii au fost invinsi de Astra si au ratat calificarea in play-off-ul Ligii 1. Jucatorii lui Vasile Miriuta aveau nevoie de un rezultat pozitiv la Giurgiu, dar gazdele au reusit un start in forta.…

- "Daca pierdeam, luam trenul spre Budapesta", spunea Miriuta dupa meciul de infarct de la Chiajna, castigat cu 4-3. Ulterior, "cainii" au facut egal cu FCSB si au pierdut la Astra, ratand play-off-ul. O contraperformanta rusinoasa in istoria recenta a gruparii din Stefan cel Mare, care nu putea trece…

- Dinamo, in play-out 2018! Reacții la rușinea roș-albilor. Dupa 0-2 la Giurgiu, ”cainii” au ratat calificarea in play-off și vor juca alaturi de 7 echipe (FC Botoșani, FC Voluntari, ACS Poli, Concordia Chiajna, Sepsi, Gaz Metan, Juventus) in grupul celor ce lupta pentru salvare. ”Cainii” pretind ca terenul…

- Dinamo e in play-out. Astra a caștigat cu Dinamo 2-0, iar Viitorul s-a impus in fața celor de la Poli Iași 1-0. Ionuț Cioinac, jucatorul celor de la CSM Poli Iași le-a mulțumit celor de la Astra pentru ca au caștigat cu Dinamo și i-a ajutat pe ieșeni. "Nu imi gasesc cuvintele dupa aceasta performanța.…

- Prima dinamoviștilor pentru calificarea in play-off. Conform Gazetei Sporturilor, președintele lui Dinamo, Alexandru David, a mers vineri la Saftica, pentru a discuta cu jucatorii și staff-ul inaintea meciului de la Giurgiu. Acesta i-a anunțat pe jucatori ca au o prima de 30.000 de euro pentru o victorie…

- FCSB a ratat calificarea in optimile Ligii Europa, dupa ce a fost invinsa, joi, cu scorul de 5-1, de Lazio, in mansa retur a 16-imilor competitiei. In tur, elevii lui Dica castigasera cu 1-0. Fostul presedinte LPF, Dumitru Dragomir, a vorbit in termeni duri despre jocul trupei ros-albastre.…

- Oltenii se mandresc cu un transfer de marca in aceasta iarna. CS U Craiova l-a convins pe Florin Gardos sa se intoarca in Romania, iar prezentarea oficiala a fundasului a avut loc azi, intr-o conferinta de presa in care aparatorul a ridicat tricoul cu numarul 24. Alaturi de Gardos a fost prezentat…

- Viitorul, Dinamo și CSM Poli Iași se lupta in ultima etapa pentru calificarea in play-off. Astra este deja calificata in play-off, iar echipa lui Edi Iordanescu o va intalni sambata pe Dinamo, care are nevoie de victorie pentru a fi sigura de prezența intre primele 6 echipe. ...

- Edi Iordanescu, antrenorul Astrei, a anunțat intr-un interviu pentru GSP.ro ca are 9 jucatori la limita suspendarii și va folosi o echipa experimentala in meciul direct cu Dinamo, din ultima etapa a sezonului regulat. Echipa lui Miriuța are nevoie de victorie pentru un loc in play-off și va fi insoțita…

- CFR Cluj, doi oameni in topul celor mai buni marcatori ai Ligii 1 Formația clujeana are doi jucatori in primii patru golgheteri ai campionatului. Duelul pentru primele locuri din Liga 1 dintre CFR, FCSB și CSU Craiova se poate observa și în clasamentul celor mai buni marcatori. Echipa din…

- Edi Iordanescu a vorbit dupa meciul pierdut de echipa sa pe terenul CFR-ului, scor 0-2. Tehnicianul nu contesta victoria gazdelor, pe care le lauda. Așteapta meciul cu Dinamo, unul care poate fi decisiv in vederea participarii in play-off. "Am intalnit echipa de pe primul loc, care a demonstrat de…

- Etapa cu numarul 25 din Liga 1 continua cu partida dintre CFR Cluj și Astra, doua dintre echipele cu pretenții ale campionatului. VEZI LIVETEXT PARTIDA! Fara infrangere pe teren propriu, unde in 12 meciuri a obținut 9 succese, CFR Cluj primește vizita Astrei, o formație care are probleme atunci cand…

- DINAMO - STEAUA: Episodul cu numarul 172 din marele derby al fotbalului romanesc se va consuma duminica seara. De la ora 20:45, pe Arena Nationala, Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, intr-o partida din etapa a 25-a a Ligii I. Pana acum, cele doua echipe si-a impartit victoriile, cate 59 de…

- Petrolul Ploiesti va “inchide” cantonamentul centralizat de la Buftea, astazi, contra unei alte divizionare C – CSU Craiova II. Cele doua echipe se cunosc, deja, dupa ce au jucat un meci test si in decembrie 2017, chiar primul joc cu Romulus Ciobanu pe banca tehnica, incheiat cu victoria galben-albastrilor,…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat azi programul etapei a 26-a, ultima din sezonul regulat. Etapa va incepe vineri, pe 23 februarie, cu meciul CSU Craiova - ACS Poli Timișoara. Sambata, 24 februarie, vor juca echipele care se lupta pentru un loc de play-off. Astfel, de la ora 19:45, se vor juca…

- Cu 3 etape inainte de final, lupta pentru ultimele trei locuri din play-off este tot mai incinsa. Dupa prima etapa din 2018, lupta pentru ultimele trei locuri care duc in play-off este tot mai complicata. CFR Cluj, FCSB și CSU Craiova au scapat de emoțiile calificarii și se lupta pentru titlu de campioana.…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, joaca primul meci oficial al anului, astazi, de la ora 20.45, pe stadionul „Central” din Complexul Academiei „Gheorghe Hagi”, din Ovidiu, impotriva Astrei, intr-un duel programat in etapa a XXlll-a a Ligii l. FC Viitorul incepe anul de pe locul 6, cu 34 de…

- BASCHET. Baschetbalistii oradeni si-au trecut in cont cea de-a cincea victorie consecutiva, aceasta fiind cea mai lunga serie fasta a sa din actuala editie. CSM CSU a reusit sa se impuna intr-o deplasare dificila, in fata celei mai ofensive echipe din acest sezon. Jocul prestat de…

- Batrana abandonata in gara din Craiova de propria familie. Femeia a ramas pe o banca din gara, cu toate bagajele, in speranța ca rudele vor veni sa o ia. A trecut mai mult de o luna, insa nimeni nu a revenit. Cazul șocant a revoltat un oraș intreg. Oamenii care știu care este povestea sfașietoare a…

- Echipa secunda a Astrei și-a reluat pregatirile sub comanda aceluiași antrenor, Marius Maldarașanu, care a refuzat oferta venita de la Voința Turnu Magurele. Printre jucatorii prezenți la primul antrenament al anului s-a aflat și Alexandru Ionița II, liderul primei echipe ramas, cel puțin deocamdata,…

- Gigi Becali il vrea pe Valerica Gaman la FCSB. Dupa ce a declarat ca il poate cumpara oricand vrea pe Alexandru Baluta, de la CSU Craiova, latifundiarul a mai dezvaluit una din tintele din aceasta iarna. Becali il vrea pe Valerica Gaman, plecat de la Karabukspor din cauza problemelor financiare ale…

- Edi Iordanescu, antrenorul Astrei, a dezvaluit ca sunt șanse foarte mari ca transferul lui Alex Ionița la CFR sa se perfecteze zilele urmatoare. ...despre transferul lui Ionița: "Cred ca sunt șanse destul de mici ca Ionița sa ramana la Astra. In filosofia mea nimeni nu este mai presus de echipa. Sigur,…

- Așa cum GSP.RO a anunțat in exclusivitate, situația la de la Astra este una tensionata. (Detalii aici) Conducerea Astrei l-a dat afara pe atacantul francez Anthony Le Tallec, 33 de ani, dupa ce ieri l-au anunțat ca vor sa renunțe la el, spre nemulțumirea antrenorului Edi Iordanescu, care a facut o crizaa…

- Echipa masculina de baschet SCM-U Craiova va disputa duminica primul meci oficial din 2018. Oltenii vor primi vizita formatiei BC Mures, de la ora 19.00, in cadrul etapei a 13-a din Liga Nationala. Oltenii au pierdut ultimele trei jocuri din ...

- Ioan Niculae a luat o decizie surprinzatoare, joi dimineata, cand a decis sa-l trimita la echipa a doua pe Alexandru Ionita (24 de ani), cel mai bun jucator al Astrei, iar actiunea patronului de la Giurgiu complica foarte mult situatia si asa tensionata de la fosta campioana. Edward Iordanescu nu…