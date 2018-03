Aston Martin pregateste un rival pentru Ferrari 488 Pista si McLaren 720S: modelul va fi dezvoltat cu ajutorul Red Bull Racing

Stiri pe aceeasi tema

- Britanicii de la Aston Martin, mai exact sub brandul sau care se ocupa de productia masinilor ultra exclusive si de lux, a adus la Salonul Auto de la Geneva conceptul unui potential model de serie.

- Cu toate ca sezonul F1 2017 a fost caștigat de Mercedes și Hamilton, ne-am putut bucura și de curse in care Ferrari, prin Vettel, și Red Bull Racing, prin Ricciardo și Verstappen, au ieșit victorioși, dupa dueluri pe circuit cu monoposturile argintii. Max Verstappen a caștigat doua Grand Prix-uri anul…

- Pilotul australian Daniel Ricciardo (Red Bull) a doborat recordul circuitului de la Barcelona, miercuri, in cea de-a sasea zi a testelor pe care echipele de Formula 1 le efectueaza inaintea startului noii editii a Campionatului Mondial, informeaza AFP. Avand monopostul dotat cu noile pneuri Pirelli…

- Soare, aer liber, plimbari in oraș pana seara tarziu. Sunt doar cateva momente mult așteptate ale venirii primaverii, de care te vei bucura in scurt timp. A sosit din nou momentul in care sa te dezmorțești, sa ieși din casa și sa faci tot ce ai ravnit pe tot parcursul iernii. Cu acest prilej, poți…

- McLaren Senna GTR Concept a debutat in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Britanicii anunța astfel un nou model destinat exclusiv circuitului. Doar 75 de exemplare vor fi asamblate manual in cadrul fabricii din Woking.

- Pilotul german Sebastian Vettel (Ferrari) a realizat cel mai rapid tur de circuit la Barcelona, in sesiunea de marti dimineata a antrenamentelor libere de la Barcelona, cu prilejul testelor care se desfasoara pe circuitul catalan pana vineri, relateaza EFE. Vettel a efectuat 85 tururi…

- Prima sesiune de teste din intersezon programata pe circuitul de la Montmelo s-a incheiat pe 1 martie 2018, iar in urma celor trei zile propriu-zise de teste s-au desprins cateva aspecte esențiale pe care le vom dezvolta mai jos. Ferrari și Mercedes “ard” in continuare ulei Informațiile existente ne…

- Aston Martin cauta un “frate mai mare” care sa ajute compania sa investeasca in dezvoltarea tehnologiilor autonome, astfel incat sa-și asigure supraviețuirea in industria auto, potrivit șefului Andy Palmer.

- FORMULA 1. Liberty Media, noul proprietar al Formulei 1, a confirmat oficial in aceasta saptamana ca pregatește lansarea unui serviciu prin care va transmite in direct pe internet toate cursele unui sezon competițional, scrie Auto Market. FORMULA 1. Compania spera sa lanseze serviciul la timp…

- Organizatorii Campionatului Mondial de Formula 1 au anuntat ca vor lansa propriul serviciu de televiziune la cerere, denumit "F1 TV", prin care doresc sa ofere vizionarea curselor fara difuzori intermediari, informeaza AFP.

- Allview, brandul autohton numarul unu de smartphone-uri și tablete prezent pe piața din România, a venit cu noutați și anul acesta la MWC Barcelona 2018, unul dintre cele mai mari congrese mondiale dedicate industriei IT&C. Allview a introdus noul concept smart creat în jurul asistentului…

- Canon Europe lanseaza astazi EOS M50, cel mai nou model din seria EOS M si totodata cel mai avansat din punct de vedere tehnologic si cel mai intuitiv aparat foto mirrorless Canon de pâna acum. Gândit pentru aventurile lumii moderne, EOS M50 este primul aparat foto mirorless Canon dotat…

- McLaren today revealed its much-anticipated new Formula 1 car. The striking MCL33 will contest the 2018 FIA Formula 1 World Championship, and marks the first time in McLaren’s 52-year history that it has run a car powered by Renault engines. The car will race in a stunning new livery that draws its…

- FORMULA 1. Primul lucru care frapeaza la noul monopost sunt culorile, papaya si bleumarin, noul colorit fiind insa pe placul fanilor, care au avut aprecieri pozitive pe internet. In fapt, este un recursa la istorie, galben papaya fiind culoarea istorica a echipei, iar albastrul de pe eleroane este…

- Emoții mari ieri dupa amiaza pentru Bogdan, fan declarat Formula 1 și Lewis Hamilton. Dupa ce i-a innebunit pe colegii din Virgin Tonic cu informații despre ultimele modificari care au vizat cea mai sofisticata competiție auto in materie de tehnologie, Bogdan a stat cu sufletul la gura ca sa afle cum…

- Ferrari a anunțat prezentarea in cadrul Salonului Auto de la Geneva a noului model 488 Pista. Sportiva italiana are un motor V8 de 3.9 litri ce dezvolta 720 de cai putere și ajunge de la 0 la 100 km/h in circa 2.8 secunde.

- La cei 37 ani, Cristian Logofatu are peste 11 ani de experienta ca antreprenor si CFO al Bittnet Systems, companie votata chiar marti seara in Gala de Inaugurare a Anului Bursier drept cea mai activa companie in 2017 in ceea ce priveste utilizarea...

- Alfa Romeo revine in forta in Formula 1 dupa o pauza de 30 de ani. Cu ajutorul echipei Sauber F1 a lansat noul Challenger, monopostul C37, cu doar sase zile inainte de startul testelor oficiale in Barcelona.

- RED BULL RACING ȘI-A LANSAT OFICIAL MONOPOSTUL PENTRU SEZONUL 2018, ATAT ONLINE CAT ȘI PE CIRCUIT. CA IN 2015, ECHIPA AUSTRIACA A ALES UN „TESTING LIVERY” IN LOC DE CULORILE TRADIȚIONALE RBR, INSA CU SIGURANȚA VOM VEDEA SCHIMBARI CROMATICE PE RB14. Motorizate de Renault, monoposturile echipei din Milton…

- Australianul Daniel Ricciardo are programata pentru luni prima sesiune de teste, pe circuitul de la Silverstone, dar primele teste oficiale din pre-sezon sunt programate saptamana viitoare, pe 26 februarie. RB14 a fost lansata cu o schema temporara de vopsea, descrisa de echipa ca fiind de "ediție…

- MERCEDES IA IN SERIOS “AMENINȚARILE” CELOR DE LA FERRARI ȘI MCLAREN CAND ACEȘTIA SPUN CA VOR FI RIVALI ACERBI PENTRU TITLUL SEZONULUI 2018, SPUNE LIDERUL ECHIPEI TOTO WOLFF. FERRARI A FOST MARELE RIVAL AL CELOR DE LA MERCEDES PE DRUMUL LOR SPRE AL PATRULEA TITLU CONSECUTIV DE ANUL TRECUT, IN TIMP CE…

- HAAS, PRIMA ECHIPA DIN FORMULA 1 CARE ȘI-A PREZENTAT MONOPOSTURILE PENTRU 2018, ARE UN OBIECTIV INDRAZNEȚ SEZONUL ACESTA: SA REUȘEASCA TIMPI CU CEL MULT O JUMATATE DE SECUNDA MAI SLABI DECAT FERRARI. Dispunand de motoare, transmisii și alte componente Ferrari, echipa americana vrea sa continue pe panta…

- ECHIPA HAAS DEVINE PRIMA FORMAȚIE A MARELUI CIRC CARE FACE PUBLICE IMAGINI CU MONOPOSTUL PE CARE IL VA PUNE PE GRILA DE START IN SEZONUL 2018. PRIMELE IMAGINI CU MODELUL VF-18 AU FOST DATE PUBLICITAȚII MIERCURI. Monopostul cu motorizare Ferrari este o forma evoluata a fostului VF-17, cu cele mai vizibile…

- Patronatul echipei de Formula 1 McLaren a precizat ca a cooptat mai multi oameni de afaceri pentru a-i oferi consiliere, printre acestia aflandu-se si britanicul Sebastian Coe, actualul presedinte al Federatiei Internationale de Atletism (IAAF), cu scopul de a relansa veniturile provenite din sponsorizari.…

- OUG de mentinere a veniturilor in cazul mai multor categorii de angajati Palatul Victoria din Bucuresti, sediul guvernului României. Foto: Arhiva. Guvernul a adoptat în sedinta din aceasta dupa-amiaza masuri pentru mentinerea venitului lunar…

- Hibridizarea este cuvantul de ordine pentru McLaren, in perioada urmatoare, britanicii oferind confirmarea ca viitoarele lor mașini nu vor mai fi oferite doar in varianta cu motoare cu ardere interna, scrie automarket.ro.

- Kris Singh, un bogat om de afaceri amator de masini supersport, figureaza pe exclusivista lista a viitorilor proprietari ai hypercar-ului Valkyrie produs de constructorul auto britanic. Singh a depus o comanda speciala constructorului din Gaydon pentru ca bolidul ce urmeaza a-i fi livrat sa fie vopsit…

- Aston Martin vrea sa formeze un joint-venture cu un partener chinez care sa ii permita sa dezvolte mașini electrice pe cea mai mare piața auto din lume, dupa cum a declarat CEO-ul companiei, Andy Palmer.

- Constructorul italian de automobile sportive Ferrari a raportat joi o crestere peste asteptari, de 34%, a profitului net in 2017 comparativ cu 2016, in conditiile in care a livrat clientilor aproape 8.400 de automobile sport, informeaza AFP. Anul trecut, Ferrari a realizat un profit net de…

- Pilotul spaniol Fernando Alonso va concura, in 16 si 17 iunie, in cursa de 24 de ore de la Le Mans, la volanul unei masini a echipei Toyota Gazoo Racing. Sportivul echipei de Formula 1 McLaren va mai concura si in alte etape ale Campionatului Mondial de anduranta, insa obiectivul principal va ramane…

- Intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, Renault Sport F1 a precizat ca noul sau monopost va avea prima aparitie publica cu o saptamana inaintea primelor antrenamente oficiale in vederea noului sezon, programate pe circuitul Catalunya de langa Barcelona. Renault va aborda noul sezon…

- LEWIS HAMILTON NU E UN MARE FAN AL ZONELOR DE DEGAJARE DE PE CIRCUITELE DIN FORMULA 1. AL DOILEA CEL MAI TANAR CAMPION MONDIAL DIN ISTORIA F1 APRECIAZA EFORTURILE FEDERAȚIEI DE A SPORI SIGURANȚA, DAR CONSIDERA CA IN CONFIGURAȚIA ACTUALA A VIRAJELOR, PILOȚII IȘI ASUMA VOIT MAI MULTE RISCURI. „FIA a facut…

- Primaria Alba Iulia a lansat invitația de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție a serviciilor de elaborare studiu – Plan Urbanistic de detaliu – Reconversie șanț exterior – Latura de Nord a Cetații Alba Carolina – Spații publice amenajate pentru agrement și petrecerea timpului…

- Dan Gurney a castigat la vremea lui aproape toate cursele la care a participat si am putea spune ca traditia cu baia de sampanie de la final ii apartine. El si-a inceput cariera in 1955 si a concurat pentru Ferarri si Porche.„Din pacate trebuie sa anuntam ca Dan a murit din cauza unor compicatii…

- SteelSeries a anuntat mouse-ul de gaming Rival 600, la care atrage atentia o caracteristica interesanta. Acesta este capabil sa miste cursorul chiar si atunci cand este ridicat de pe suprafata pe care se afla. Pentru asta, Rival 600 foloseste un al doilea senzor PixArt, care promite sa elimine miscarile…

- Premierul Mihai Tudose este luat peste picior de senatorul PNL, Alina Gorghiu, dupa ieșirea nervoasa a acestuia din CEx. Mihai Tudose le-a spus colegilor ca nu poate conduce un trabant si sa ajunga in Formula 1. „Comparația dintre propria echipa de la Guvern cu un trabant este chiar indulgenta”,…

- In Moldova, pe 1 ianuarie 2018, a intrat in vigoare o noua formula de calcul al accizei pentru autoturismele de lux, relateaza NOI.md. Astfel, politica fiscala pentru 2018 aprobata de catre Parlament prevede ca pentru autoturismele de lux acciza se calculeaza ca suma accizei stabilite in funcție de…

- Verstappen și Ricciardo constituie una din cele mai puternice perechi din Formula 1 in momentul actual, prin prisma talentului și a determinarii, iar acest lucru este un motiv de bucurie pentru Red Bull Racing și Christian Horner, team principal al echipei. Venirea lui Max Verstappen in cadrul Red Bull…

- Modelul de contract pentru lucrari de infrastructura, elaborat de catre Ministerul Dezvoltarii, naste deja controverse. Specialistii sustin ca prin implementarea sa, durata disputelor dintre antreprenori si companiile statului roman se va lungi de la patru la 10 ani. Cel putin asta anticipeaza Gabriel…

- Danut Gabriel Marinescu, directorul Centrului de Cercetare Ingineria Automobilului din cadrul Universitatii Pitesti, este artizanul unui vehicul electric din clasa compact denumit Sandero Electron si al implementarii, pe aceasta masina, a unui sistem de incarcare inductiva (wireless).

- Luna trecuta segmentul SUV a atins o cota record de 32% in Europa, iar in unele tari au depasit 39%, arata datele JATO care cuprind cifre despre masinile noi vandute in 27 de tari europene. Volkswagen Golf ramane, de departe, cel mai bine vandut model european, Nissan Qashqai este cel mai cautat SUV,…

- Ferrari ar putea determina si alte echipe sa se indrepte spre o competitie alternativa la actuala Formula 1 daca se va ajunge ca aceasta sa semene cu NASCAR dar speram sa nu se ajunga la asa ceva, a declarat presedintele Sergio Marchionne. Intr-o discutie cu jurnalistii, directorul executiv…

- Skoda a lansat o versiune speciala pentru Fabia. Modelul constructorului din Cehia folosește un motor de 1.4 litri benzina care produce 125 de cai putere, cuplat la o cutie DSG. Vor fi produse doar 1.300 de exemplare.

- Divizia A2 la volei feminin a programat sambata partidele celei de-a doua etape din retur, ultima din acest an. Sala Polivalenta Dunarea a gazduit partida CSU BELOR Galati - CSM Bucuresti II. In tur, in Capitala, bucurestencele, care au fost ajutate din teren de: Alexia Carutasu si Alupei, doua jucatoare…

- Cu sapte victorii in ultimele 11 meciuri oficiale, Viitorul lui Gica Hagi e una dintre cele mai in forma echipe din fotbalul romanesc, dar "Regele" are motive de suparare. Nu venite din partea lui Eric si Tucudean, care marcheaza la foc automat, ci din cauza fanilor constanteni. …

- Cosmin Olaroiu (48 de ani) e la un pas de al Al Ahli, echipa din Arabia Saudita care e gata sa-i satisfaca pretentiile financire si sa-l angajeze la putin timp de la despartirea de Al Ahli Dubai. Chiar daca a fost dat afara de la cubul din Emiratele Arabe Unite dupa aproape cinci…

- Mijlocasul echipei FSV Mainz, Alexandru Maxim, a dat o pasa de gol in meciul incheiat la egalitate, sambata, in deplasare, scor 2-2, impotriva echipei RB Leipzig, in etapa a 15-a din campionatul Germaniei. Maxim, introdus pe teren in minutul 79, a centrat din corner la golul de 2-2, inscris…