Aston Martin: bogatii devin mai bogati

Stiri pe aceeasi tema

- Aston Martin se pregatește sa inaugureze noua sa fabrica din Țara Galilor, la St Athan urmand sa fie produs primul model electric al constructorului, primul SUV DBX, dar și modele sub brandul Lagonda. Noua fabrica va fi inaugurata la inceputul anului 2019 și ar urma sa fie de doua ori mai rapida decat…

- Bauturi dulci, prajituri industriale si tigari … Ofertele facute calugarilor budisti din Thailanda sunt din ce in ce mai daunatoare pentru sanatatea lor. Cum nu practica sporturi, din ce in ce mai multi sunt supraponderali. In totala contradictie cu religia. In fiecare zi, mii de calugari budisti primesc…

- Averea cumulata a miliardarilor lumii a înregistrat o crestere fara precedent de 19% în 2017, pâna la 8.900 miliarde de dolari. Fenomenul ultra-îmbogatirii este acut în China.

- Noua sportiva a producatorului din Gaydon (Marea Britanie) va inlocui cunoscutul model Vanquish dar va incarna toata filosofia Aston Martin. In primul rand denumirea ii va inspira pe clientii Aston Martin: DBS (David Brown Sport) si ”Superleggera” (foarte usoara, in italiana) o referinta catre parteneriarul…

- Consultarea populara din 6-7 octombrie, cea privind familia, a fost in atentia CCR in sedinta de plen de joi. Iar magistratii Curtii Constitutionale au decis, cu unanimitate de voturi, ca procedura pentru organizarea si desfasurarea referendumului pentur revizuirea Constitutiei a fost respectata. Totodata,…

- Dupa cele cateva zeci de minute in care a fost prezent la Consiliul Superior al Magistraturii, unde se desfasura sedinta Sectiei de procurori in care se dezbateau celei trei solicitari formulate de Parchetul General, respectiv DNA si DIICOT vizand “interpretarea art.VII din Ordonanta de Urgenta a Guvernului…

- Aflata in Turcia, sefa Guvernului roman a discutat, luni, cu presedintele Recep Tayyip Erdogan. Cei doi oficiali au iesit apoi impreuna in fata presei, pentru o declaratie comuna. Mentionand in prima faza despre prietenia “de lunga durata” romano- turca si ca “exista un dialog permanent intre autoritatile…

- In urma cu doar cateva zile, oficialii Aston Martin au anunțat ca demareaza un nou proiect impreuna cu inginerii din cadrul echipei de Formula 1 Red Bull Racing. Viitorul model este cunoscut sub numele de "Project 003" și va primi o serie de tehnologii derivate din cele utilizate in prezent in Marele…