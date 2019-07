Asteroid uriaș în apropiere de Pământ. Poate distruge orașe întregi Un asteroid "ucigaș de orașe" a trecut vineri prin apropierea Pamantului, iar astonomii nu l-au observat decat cu numai cateva zile inainte sa se apropie amenințator de planeta, arata Business Insider. Asteroidul cu o lațime de 130 de metri s-a apropiat vineri la numai 72.000 de km de Pamant. Aceasta distanța este de mai puțin de 20% din distanța de la Pamant la Luna. "Asteroizi de dimensiuni similare pot lovi Pamantul cu forța mai multor bombe nucleare și pot distruge orașe intregi", noteaza cei de la publicația americana. Agenția Spațiala Americana NASA și alte instituții… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

