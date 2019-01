Asteroid, amenințare. Când va lovi Pământul. NASA, anunț Asteroidul ar putea sa cada pe Pamant peste mai mulți ani. Daca va avea loc, impactul va avea urmari dezastruoase. Asteroidul Bennu s-ar putea prabusi pe 27 septembrie 2135, insa probabilitatea unui asemenea impact este foarte mica, potrivit a1.ro. Bennu a fost fotografiat de sonda spatiala Osiris, care, anul viitor, ar urma sa coboare pe el pentru a colecta mostre de roca. NASA are si un proiect in cazul in care asteroizii periculosi ar putea lovi. Navele robot au rolul de a le schimba orbita. Unii experti se indoiesc de succesul unor asemenea actiuni. Vezi și: ANAF popriri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai mulți dintre cei peste 7,19 milioane de romani cu pensii private obligatorii contribuie de mai bine de 5 ani la pilonul II de pensii și, daca ordonanța anunțata de Teodorovici și Valcov intra in vigoare, ar putea sa-și retraga banii acumulați, minus un comision de retragere de 2%. Peste 81%…

- O sedinta de urgenta are loc in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor, chiar in timpul dezbaterii motiunii de cenzura. La sedinta participa Dragnea, Tariceanu, Teodorovici, Valcov si Tudorel Toader. Acestia au parasit sala de plen imediat dupa discursul premierului Dancila.Discutiile…

- Intrebat daca presedintele Iohannis vine joi la Guvern, Budai a spus: "Este atributul doamnei prim-ministru, vom vedea ce se intampla acolo". De asemenea, intrebat daca in sedinta de Guvern intra ordonanta propusa de Teodorovici privind anumite taxe, ministrul a raspuns: "Probabil ca da".…

- Persoanele care obtin venituri din pensii, din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitatile agricole si din drepturi de proprietate intelectuala isi vor pastra calitatea de asigurat si dreptul la pachetul de baza in sistemul de sanatate pana la data de 15 martie 2019,…

- Conform statisticii, valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in: activitati de servicii in tehnologia informatiei - inclusiv activitati de servicii informatice (6.380 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.580 lei). Comparativ cu luna…

- "Veniturile totale la bugetul consolidat al statului in 2016 au fost de 228 de miliarde de lei. Veniturile, in 2018, dupa 11 luni, sunt de 260,2 miliarde lei, cu estimari de a depasi inca 30 de miliarde in luna decembrie. Deci in total veniturile statului in doar doi ani de zile vor creste cu aproximativ…

- APAPR a anuntat ca a centralizat in premiera datele privind platile efectuate de fondurile de pensii private catre clienti si beneficiari de la lansarea sistemului si pana astazi. Datele sunt valabile atat pentru fondurile obligatorii, din Pilonul II, cat si pentru cele din Pilonul III, facultative.…

- Președintele Comisiei pentru legile justiției, Florin Iordache, a declarat ca singurii care pot interpeta o lege sunt Parlamentul sau Guvernul, insa vor fi luate in considerare și observațiile CSM, in procedura parlamentara de aprobare a OUG pe Legile justiției. Practic, Iordache susține ca Parlamentul…