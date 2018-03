Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua companii detinute de Ergo in Romania au inregistrat anul trecut o crestere spectaculoasa de 48%, ajungand la prime totale pe asigurari de viata si generale de 46,8 mil. euro. In plus, ambele companii au fost pe profit cu un rezultat net de peste 500.000 de euro. Anul trecut a fost si primul…

- Geta Caragiu, sora marelui actor Toma Caragiu, a incetat din viața la varsta de 88 de ani. Anunțul a fost postat pe Facebook de Societatea de Cultura Macedo-Romana. "Am aflat cu tristețe ca a trecut la cele...

- Pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, loturile 3 și 4 sunt gata sa preia traficul rutier, dar nu sunt date in circulație. In acest timp, șoferii risca sa iși piarda viața pe drumul național paralel (DN1). Pentru ca, se pare, viața nu are suficienta prioritate. Societatea civila, reprezentata de comunitatea…

- Portretul etern al femeii dorite de catre un barbat este alcatuit din 4 tipuri de caractere, considera psihologul Lenke Iuhos. Mai mult decat atat, aceste categoriile arata mai degraba modul in care se vad femeile, fiecare femeie poate adopta in decursul vietii toate dimensiunile, insa intotdeauna exista…

- Societatea de stat Conpet Ploiesti, un monopol al transportului de titei prin conducte, si-a bugetat investitii de 76,62 milioane lei in acest an si estimeaza totodata un profit net de 60,66 milioane lei, in scadere cu 18% fata de cel realizat anul trecut.Compania estimeaza venituri totale…

- Procesul de ACTUALIZARE a contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, conform graficelor stabilite, este continuat și in luna martie 2018 de catre societatea VITAL S.A. Prin urmare, invitam toți utilizatorii serviciilor prestate de catre societatea VITAL S.A.…

- Florica Maria Sas, fost o exploratoare de origine transilvaneana, este cunoscuta azi ca si Lady Florence Baker. Nationalitatea lui Sas este disputata si de maghiari si de austriaci. Florica s-a nascut in 1841 la Aiud, pe atunci aflat sub ocupatia Imperiului Austriac. Viata tinerei care s-a nascut…

- Primele legaturi ale lui Thierry Blain cu Romania au inceput in anii '90, cand a lucrat pentru ambasada Frantei din Bucuresti. Pe pozitia de COO al Societe Generale European Business Services, companie de 1.400 de angajati, a ajuns la inceputul anului...

- Incepand de saptamana viitoare devin functionale primele automate de carduri RATB. Acestea sunt amplasate in statiile RATB de la Gara de Nord, Bucur Obor, Piata Sudului, Piata Unirii si Piata Romana, potrivit Digi24. "Vor fi functionale saptamana care vine. Urmand ca restul sa devina…

- Energizer este un brand recunoscut, in principal, pentru bateriile si accesoriile electrice pe care le produce. Recent, compania a lansat si o gama de smartphone-uri, distribuita in Romania prin Avenir Telecom. Lineup-ul Energizer cuprinde terminale pentru toate buzunarele.

- In unele zone din țara iarna abia a sosit, dar 1 martie bate puternic la ușa. E vremea in care florarii iși fac socotelile pentru cea mai profitabila perioada a lor. Primele tiruri cu flori din Olanda au ajuns deja in Romania. Doamnele și domnișoarele le așteapta.

- Peste 3.100 de fermieri din judetul Olt s-au inscris in programul "Tomate in spatii protejate", judetul Olt fiind primul din tara din punct de vedere al numarului de legumicultori care participa la acest program national, potrivit directorului Directiei Agricole Judetene (DAJ) Olt, Dragos Draghicescu.…

- Detalii cutremuratoare in cazul dublei tragedii petrecute luni (19 februarie), in Chișinau. Viața actriței Anastasia Cicati, in varsta de 31 de ani, a fost curmata de soțul ei. Barbatul i-a taiat gatul femeii și a lasat-o intr-o balta de sange. Dupa ce a comis oribila crima, soțul Anastasiei a dat un…

- Danny Barbir a semnat aseara tarziu cu Astra, cu doar cateva ore inainte ca perioada de transferuri sa se inchida. Fundasul de 20 de ani are cetatenie romano - americana, a fost la juniori lui Manchester City, dar a jcuat si la echipa Under 23 a celor de la West Brom Albion. "International…

- Vestea divorțului lor ne-a luat pe toți prin surprindere! Insa, Jennifer și Justin sunt hotarați sa nu lase ca acest eveniment nefericit sa le marcheze prea mult existența. Amandoi sunt pregatiți pentru a infrunta tot ce o sa vina și sa depașeasca cat mai repede acest episod. Cei din anturajul lor spun…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, conform datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din exploatare…

Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, potrivit datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din…

- Primele imagini cu macheta viitorului mall care se va realiza la Targoviște pe terenul fostei Unitati Militare de la Gara Targoviște, au fost facute publice de edilul municipiului Targoviște. Primarul Cristian Stan a ținut sa puncteze cateva date tehnice privind construcția viitorului mall: “In linii…

- Va reamintim, Primaria Timișoara a incheiat un contract cu firma Mercedes, pentru achiziția a 20 de autobuze de capacitate mica (n.r. minibuze) și a unui autocar. Primele mijloace de transport au sosit la Timișoara la inceputul anului trecut, iar anul acesta au mai venit șapte. Societatea…

- Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare, scrie Agerpres. "Nu putem să ţinem…

- Ecranele fara margini, care au devenit foarte populare in 2017, nu i-au determinat pe oameni sa cumpere anul trecut mai multe smartphone-uri decat in 2016. Pentru prima data dupa noua ani de crestere, piata globala de smartphone-uri a inregistrat un mic declin, de 0,1%, potrivit firmei de cercetare…

- Firmele de taxi platesc impozit subtanțial mai mic decat compania UBER, potrivit datelor ministerului de Finanțe. Mai exact, cele mai mari 9 companii de taxi din Bucuresti au platit catre stat, in 2016, impozit pe profit, cumulat, in valoare de 61.224 de lei, in timp ce Uber a platit un impozit pe profit…

Cele mai mari 9 companii de taxi din Bucuresti au platit catre stat, in 2016, impozit pe profit, cumulat, in valoare de 61.224 de lei, potrivit datelor raportate catre Ministerul de Finante, in timp ce serviciul de car sharing Uber a platit un impozit pe profit de 187.000 lei, de 3 ori mai mult.

- Fostul ministru Codrut Seres, care a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul Hidroelectrica si la patru ani si opt in cel al privatizarilor strategice, este un om liber incepand de luni. Odata cu eliberarea au aparut si primele reactii ale fostului membru al Guvernului.

- Ce ii putem oferi unui bebelus in afara de iubire, afectiune si atentie? Este o intrebare pe care noi, parintii de pici, ne-o punem zilnic. Universul unui bebelus cu varsta cuprinsa intre 0 si 12 luni este greu de inteles pentru noi, adulții. Insa, in ciuda complexitatii sale, exista numeroase studii…

- Liceenii care se simt pregatiți sa susțina Bacalaureatul in acest an sunt așteptați, incepand de astazi, sa se inscrie la examen. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Timiș, aproximativ 5.000 de elevi din județul nostru termina liceul in acest an. Inscrierile pentru prima sesiunea a BAC-ului…

- Inca un lanț de retail din Germania, cu prețuri mici, se pregatește sa intre pe piața din Romania. Retailerul german Kik Textilien, aflat printre primii zece cei mai mari furnizori pentru sectorul de retail din Germania, va intra pe piața locală, după ce anul trecut și-a deschis…

- Cantaretul britanic Elton John a anuntat in cadrul unui eveniment organizat la New York ca va renunta la turnee, prioritatile sale fiind acum copiii si sotul, si le-a multumit fanilor pentru sustinerea pe care i-au aratat-o vreme de cinci decenii.

- Grupul BASF țintește o poziție fruntașa in topul furnizorilor pentru producția mașinilor electrice. Nemții pregatesc investiții consistente pentru a intra pe aceasta piața in continua dezvoltare.

- Relatia ”Reginei Sprancenelor” cu Adrian Cristea, ”Printul”, asa cum este cunoscut la noi, nu pare sa mai aiba sanse de reusita, iar celebra artista in domeniul make-up si beauty a vorbit despre incercarile din viata ei.

- Producatorul de vinuri Purcari Wineries Plc intentioneaza sa se listeze la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in primul trimestru din acest an, printr-o Oferta Publica Initiala de cel mult 49% din actiunile existente, a transmis luni compania intr-o informare catre bursa. Societatea nu isi va majora capitalul…

- Denisa Tanase, primele declarații despre noul iubit. Artista a recunoscut ca a fost alaturi de acesta in Dubai, insa vrea sa ramana in continuare discreta, in ceea ce privește viața personala. Interpreta marturisește ca pregatește un nou proiect, despre care va dezvalui mai mult in urmatoarea perioada.…

- Un apartament nou poate fi atat un motiv de bucurie, dar și o responsabilitate pentru tine și bugetul tau. O casa noua poate fi un mod extraordinar prin care sa-ți incepi anul, insa trebuie sa realizezi ca treburile importante incep abia de acum. Nu ne indoim de faptul ca ți-ai facut toate temele inainte…

- Grupul german Kaufland, liderul pietei locale de retail, si-a dublat bugetul de investitii pentru 2018 la 200 mil. euro si anunta o reluare a expansiunii intr-un ritm accelerat. Aceasta mutare vine dupa trei ani in care numarul de deschideri a scazut la 4-5 unitati pe an, informeaza Ziarul Financiar.„In…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca nici guvernul sau si nici el nu-i considera pe musulmanii care sosesc în Europa drept refugiati musulmani, ci o "forta invadatoare musulmana", migranti economici în cautarea unei vieti mai bune, într-un interviu publicat luni…

- Flavia Mihașan a vorbit la Neatza despre excursia din Miami. ”A fost o cea mai tare vacanța din viața mea”, a spus asistenta tv. De asemenea, Flavia a mai marturisit ca și-a facut facut și un tatuaj la celebrul salon Miami Ink.

- Intr-un text publicistic seducator, pus apoi in volumul Viata ca o prada, Marin Preda istorisea, nu fara veselia sa morometiana, o intimplare petrecuta in calatoria de documentare in RFG.

- Primele mari mișcari la Metrorex, dupa tragedia de la stația Dristor de luna aceasta. Compania va incepe sa caute bani pentru redactarea de studii de pre-fezabilitate și fezabilitate care sa indice soluțiile tehnice optime pentru instalarea unui sistem de protecție a calatorilor, la marginea peroanelor…

- Balanta Marte este, in general, un astru benefic pentru zodia Balantei si ii da energia de care are nevoie pentru a face mereu lucruri interesante. Dar mai putin buna va fi influenta lui Marte in februarie si septembrie anul viitor, cand nativii Balanta se vor confrunta cu o pierdere insemnata.…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an. Societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF au inregistrat, in primele noua luni ale anului 2017, un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai…

Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an. Societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF au inregistrat, in primele noua luni ale anului 2017, un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult…

Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Prime brute subscrise – asigurari generale + asigurari de viata Primele brute subscrise aferente asigurarilor generale (AG) au atins, in primele noua luni ale anului, 5,78 miliarde lei, in creștere cu 1% fața de intervalul similar al anului trecut, iar primele brute subscrise aferente asigurarilor de…

- Maghiarii primesc cele mai mari bonusuri cu ocazia sarbatorilor de iarna dintre tarile europene, incasand echivalentul a pana la 91% din salariul lunar de baza. Primele de Craciun sunt cele mai raspandite in Croatia, unde pana la 44% dintre angajati primesc un astfel de bonus, insa suma reala…

- Noua generație Nissan Leaf a intrat oficial in producție la fabrica din Sunderland (Marea Britanie), iar primii clienți vor putea intra in posesia mașinilor lor in luna februarie a anului viitor.