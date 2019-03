Aşteptările şi dorinţele părinţilor ne conduc în viaţa de adult Cum poti inventa ceva nou, cum poti lua decizii responsabile pentru viata ta, cum poti fi liber si autentic daca esti inca constrans de umbra familiala, adica de temerile, durerile, secretele si conflictele ei nerezolvate care au ramas in inconstient? Din nefericire, sunt atatea cazuri in care copiii duc mai departe datoriile neachitate ale parintilor, care traiesc visurile parintilor ca si cum ar fi ale lor, parinti care isi pun toate sperantele, asteptarile si obiectivele nerealizate in spatele copiilor lor. Omit un aspect simplu: ceea ce isi doresc ei pentru copii nu este neaparat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum sa-ți pregatești copilul pentru prima vizita la stomatolog / Stomatologul pediatru Dorin Istrati susține ca, atunci când parinții își pregatesc copiii pentru prima vizita la stomatolog, aceștia comit o greșeala spunându-i din start: "Nu te teme, nu o sa te doara". Potrivit dentistului,…

- Copiii care implinesc 6 ani pana la 31 august pot fi inscrisi in invatamantul primar, incepand de maine si pana la 22 martie. Parintii sau tutorii legali pot completa o cerere-tip de inscriere, online sau la secretariatul unitatii de invatamant, potrivit unui ordin al ministrului educatiei nationale.…

- BERBEC – Cele mai aprinse discutii vor avea loc in familie, pentru ca parintii au mereu ceva de comentat pe seama faptelor copiilor lor. Ai grija la ton, indiferent din ce tabara faci parte, pentru ca se pot incinge dispute agresive daca nu sunteti atenti si unii si altii. Energia aceasta, care se resimte…

- In urma speculațiilor care s-au facut de-alungul timpului despre viața ei personala, Antonia a decis sa spuna lucrurilor pe nume. Artista s-a declarat revoltata dupa ce oamenii au acuzat-o ca nu vrea sa aiba grija de fetița ei, care in prezent locuiește in Italia cu fostul soț, Vicenzo Castellano. "Asa…

- Un barbat in varsta de 27 de ani din Mumbai, India, intenționeaza sa iși dea parinții in judecata pentru ca nu i-au cerut acordul ca el sa se nasca. Potrivit Mirror.co.uk , Raphael Samuel vrea sa deschida o acțiune in instanța, deși are „o relație extraordinara” cu parinții sai. Tanarul este adeptul…

- Antonia riposteaza dur dupa ce, in ultimul timp, s-au facut diferite speculații legate de viața sa personala. Artista a fost acuzata in nenumarate randuri ca nu-i pasa de Maya, fiica sa și a lui Vicenzo Castellano, inca soțul sau in acte. Antonia, care in curand va implini 30 de ani, traiește o frumoasa…

- Directia de Asistenta Sociala Oradea a organizat intalnirea lunara din cadrul programului „Scoala parintilor”, program sustinut de un specialist in domeniul de interes al parintilor. De aceasta data, tema a fost „Preventia gripei si a virozelor respiratorii”, tema abordata de Luminita Rob,…

- De asemenea, un grup de 16 elevi, care vor fi transportati cu microbuzul scolii, vor sosi la Iasi pentru a colinda sediul redactiei Ziarului de Iasi si pentru a le multumi celor care au donat pentru ei. Vizita va avea loc vineri, pe 21 decembrie, de la ora 11.00. Alaturi de Campania Ziarului de Iasi…