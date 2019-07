Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti va efectua in aceasta vara doua turnee de pregatire in Suedia si Franta in cadrul carora va disputa mai multe partide amicale, se arata intr-un comunicat de presa remis AGERPRES. La primul turneu, intitulat "Cupa Annliz" si programat in perioada…

- * Antrenorul suedez Tomas Ryde va pregati in sezonul viitor echipa feminina de handbal CSM Bucuresti, inlocuindu-l pe sarbul Dragan Djukic, a anuntat gruparea finantata de Primaria Capitalei printr-un comunicat remis AGERPRES. * Campionatele Europene de box pentru juniori (15-16 ani) vor debuta vineri…

- Antrenorul suedez Tomas Ryde va pregati in sezonul viitor echipa feminina de handbal CSM Bucuresti, inlocuindu-l pe sarbul Dragan Djukic, a anuntat gruparea finantata de Primaria Capitalei printr-un comunicat remis AGERPRES.

- Jucatoarea de handbal Cristina Neagu a afirmat, marti, intr-un mesaj postat pe un site de socializare, dupa ce a semnat prelungirea contractului cu CSM Bucuresti, ca a decis sa ramana pentru ca "iubeste sa joace in tara in care s-a nascut". "Vreau sa va anunt ca astazi am semnat prelungirea…

- Cristina Neagu, desemnata pentru a patra oara cea mai buna handbalista a lumii, a declarat, într-un interviu acordat site-ului Federatiei Internationale de Handbal (IHF), ca îsi continua recuperarea dupa accidentarea suferita în luna decembrie si viseaza la câstigarea unei medalii…