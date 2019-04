Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ”Sf. Apostol Andrei” din Galati va fi extinsa cu aproximativ sapte sute de metri patrati si va fi dotata cu aparatura moderna, in cadrul unui proiect finantat din fonduri europene. Valoarea contractului este de peste 6,6 milioane de…

- In perioada ce urmeaza, Departamentul pentru Situatii de Urgenta va derula o campanie nationala ce are ca scop constientizarea in randul populatiei a faptului ca URGENTA (stare critica/risc vital) are prioritate in UPU. La prezentarea in Unitatile de Primiri Urgente (UPU), triajul pacientilor se face…

- Incepand de luni, 1 aprilie, milioane de romani vor avea veniturile majorate, dupa o decizie mult așteptata a Guvernului condus de catre Viorica Dancila.Maine-noapte intra in vigoarea Ordonanța de Urgența care prevede majorarea... Citește AICI ce DECIZIE mult așteptata se aplica de luni - Venituri MAJORATE…

- DIRECTIE…Dotarea unitatilor de primir urgente cu CT propriu, telemedicina direct cu omul de rand, inteligenta artificiala tot mai des utilizata in medicina sunt doar cateva dintre liniile viitoare in medicina de urgenta, trasate de dr. Raed Arafat, fondatorul SMURD, in cadrul primei editii a Congresului…

- Poluarea aerului ucide aproape noua milioane de oameni in fiecare an, cu peste 1,6 milioane mai mult decat fumatul. Un nou studiu arata ca 8,8 milioane de decese la nivel mondial pe an pot fi atribuite poluarii aerului. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) anuntase ca fumatul a ucis 7,2 milioane de…

- Structurile de interventie in situatii de urgenta au salvat peste 11.000 de persoane in cadrul a circa 430.000 de actiuni desfasurate in anul 2018, potrivit evaluarii activitatii Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU). La prezentarea bilantului DSU, ministrul de Interne, Carmen…

- ”Mulțumesc public acestor oameni minunați din Inspectoratele pentru Situații de Urgența, din Inspectoratul General de Aviație, Serviciile Salvamont sau de Ambulanța ori de la Unitațile de Primiri Urgențe care zi de zi merg la serviciu pentru a salva vieți”, a declarat ministrul afacerilor interne, Carmen…

- "Multumesc public acestor oameni minunati din Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta, din Inspectoratul General de Aviatie, Serviciile Salvamont sau de Ambulanta ori de la Unitatile de Primiri Urgente care zi de zi merg la serviciu pentru a salva vieti", a declarat ministrul afacerilor interne, Carmen…