Stiri pe aceeasi tema

- Imagini terifiante dupa ce un bloc de apartamente s-a prabușit in Istanbul. Cel puțin 10 persoane au murit, iar alte 13 au fost ranite, potrivit celui mai recent bilanț, facut public de autoritațile turce. Locul in care a avut loc incidentul șocant arata ca dupa un bombardament. Sute de echipe de salvare…

- Jackie Chan a decis sa vorbeasca despre momentul in care și-a inșelat soția, dezvaluirile fiind facute in cartea sa de memorii, „Never grow up”. Actorul s-a casatorit in 1982 cu Lin Feng-Jiao, actrița originara din Taiwan care, in anii 1980 se bucura de un succe suriaș. Chan a recunocut ca a lasat-o…

- Traficul rutier este intens, miercuri, pe DN1, în Sinaia, Busteni si Azuga, catre Bucuresti. S-a format o coloana de masini în miscare în zona Comarnic spre Brasov, anunta Inspectoratul de Politie Judetean Prahova.

- Laurentiu Reghecampf a anuntat ca nu poate veni la FCSB deoarece are doua oferte uriase in momentul de fata, dintre care una din campionatul Germaniei. "Da, este adevarat. Am alte ganduri in momentul de fata. Am doua oferte foarte avantajoase pentru mine si, in momentul de fata, pot sa ma…

- Devis Mangia s-a temut de Mattia Montini înaintea derby-ului cu Dinamo, iar tehnicianul a avut și motive: atacantul a izbutit o tripla de senzație împotriva oltenilor, care au pierdut cu 0-3.

- Valentin Mihaila (18 ani), mijlocașul lui CSU Craiova, a vorbit despre clipele de coșmar traite dupa accidentarea dura pe care i-a provocat-o Laurențiu Rus (33 de ani) cand l-a lovit cu antebrațul in gat. Deși fotbalistul oltenilor a ajuns la spital, acesta nu e suparat pe jucatorul de la Poli Iași…

- Celine Centino, in varsta de 24 de ani din Zurich, Elveția, spune ca a trait un coșmar in adolescența din cauza copiiilor care o tot tachinau și ii spuneau ca este urata. De multe ori,...