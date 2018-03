Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea poate suferi ocazional de balonare sau edem, dar retentia de apa este o conditie grava. Cauzele retentiei de apa sunt bine cunoscute si, de cele mai multe ori, aceasta poate fi remediata prin modificarea catorva aspecte ale stilului de vi

- Salariul mediu net a fost in ianuarie de 2484 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 145 lei (-5,5%), in timp ce raportat la ianuarie 2017 castigul s-a majorat cu 8%, cele mai mari valori inregistrandu-se in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice)…

- Odata cu venirea primaverii și creșterea cu cateva grade a temperaturilor exterioare, tot mai multe persoane ajung sa resimta o stare de slabiciune generala a organismului, cunoscuta sub numele de astenie de primavara. Acest tip de astenie se deosebește de celelalte, care apar in principal toamna și…

- Astenia de primavara poate fi definita ca o senzatie de oboseala si slabiciune fizica, aparuta la trecerea dintre anotimpuri. Afla cum sa depistezi cat mai repede simptomele asteniei de primavara și sa o tratezi la timp, scrie realitatea.net.

- Stari de oboseala, lipsa puterii de concentrare, dureri de cap, apatie si stari de tristete si de iritabilitate: sunt cele mai intalnite simptome ale acestei neplaceri. Potrivit statisticilor, femeile sunt de doua ori mai predispuse decat barbatii la astenia de primavara. Astenia apare mai ales la persoanele…

- Zilele insorite ale primaverii nu aduc numai soare și bucurie, așa cum ne-am dori, ci vin la pachet și cu multe batai de cap. Starile de oboseala, apatia, durerile de cap și lipsa puterii de concentrare, toate sunt simptome ale asteniei de primavara.

- Hipermaketul Auchan de pe Soseaua Mangaliei din municipiul Constanta a fost amendat de comisarii pentru protecția consumatorului cu suma de 10.000 de lei. Inspectorii spun ca au gasit mai multe nereguli in ceea ce privește fructele și legumele comercializate. Comisarii au dispus și distrugerea a peste…

- Bronșita este o infecție la nivelul pasajelor bronhice, care transporta aer catre plamani. Aceasta infecție cauzeaza inflamație, provocand astfel simptome precum: tuse productiva, șuierat și dificultați respiratorii. Potrivit doc.ro, in cele mai multe cazuri, bronșita este cauzata de un virus, ...

- Hemoroizii sunt o condiție medicala reprezentata de apariția unor vene ușor umflate la nivelul rectului. Cele mai comune simptome sunt dureri, mancarimi și chiar sangerare, ceea ce face desfașurarea de activitați obișnuite foarte dificila.

- Conform unui studiu al Journal of Clinical Periodontology intre 50 si 90% din populatia planetei va fi afectata la un moment dat de gingivita. In timp ce gingiile rosii, sensibile si umflate sunt cele mai comune simptome ale gingivitei, aceasta...

- In aceasta dimineața, vanzatorii din piețele oradene au capitulat in fața frigului și s-au grabit sa iși acopere marfa cu paturi ca sa nu inghețe. Cei care au fost nevoiți sa iasa din case au inghețat in stații, in așteptarea autobuzelor ori tramvaielor.

- Kazuo Ishiguro: „Povestea emotionanta a unei familii destramate din pricina realitatilor cumplite din Orientul Mijlociu… Risipirea sperantelor venite odata cu Primavara araba este redata cu atit mai puternic cu cit furia lui Matar este tinuta in friu, iar credinta lui in omenire – neclintita.” In…

- Tusea este una dintre consecintele cele mai putin dorite ale racelii si gripei care insotesc anotimpul rece. Iritant si iritabil, reprezinta un fenomen care ne poate insoti timp de mai multe zile sau...

- Fructele de catina au o compozitie chimica bogata si variata compusa, printre altele din zaharuri, acizi organici, vitaminele A, E, F, D, C, K, precum si complexul B. De la catina se mai utilizeaza semintele, frunzele si scoarta.

- Corina Munteanu este o bucureșteanca ambițioasa, care merge pe principiul ca femeile se descurca mai bine in afaceri decat barbații. Ca atare, ea face parte din mai multe organizații care susțin femeile in viața socio-culturala și politica a țarii. Dupa ce a lucrat o perioada la o revista, ca agent…

- Infecțiile urinare sunt cauzate de prezența unor bacterii și pot afecta orice parte a sistemului urinar, cum ar fi rinichii, uretra sau vezica. Daca apar simptome precum senzația de usturime sau de arsura in timpul urinarii, dureri in zona lombara, febra, nevoia continua de a urina, senzația de greața…

- Daca va confruntați cu durere și presiune la nivelul feței, insoțita de senzație de nas infundat sau plin cu secreții, atunci suferiți de sinuzita. Sinuzita este o infecție a membranei mucoase...

- Daca e primavara, e musai Vinvest la Timișoara! Ediția cu numarul 15 va avea loc, ca de obicei, inainte de Paște și aduce in orașul de pe Bega 300 de sortimente de vin, unele dintre ele in premiera naționala.

- Multi ar alege probabil prima varianta, fiind convinsi ca legumele proaspete sunt mult mai sanatoase decat cele congelate. Aflati insa ca este tocmai invers. Daca sunt congelate rapid legumele isi pastreaza valorile nutritive timp de mai multe luni; cele asa zis proaspete sunt in schimb degradate,…

- Fructele proaspete, legumele si conservele de legume, si citricele sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in ianuarie 2018 fata de ultima luna din 2017, in timp ce, la categoria marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul gazelor, energiei…

- Sfaturi extrem de importante si de neratat. Confruntarea cu provocarile lumii actuale, ne face din ce in ce mai des sa ne reintoarcem la natura si implicit la ce e natural si sanatos. Nu degeaba din ce in ce mai multe persoane aleg tratamentele naturiste in detrimentul celor clasice.Si daca…

- inaida Greceanii, Presedintele fractiunii parlamentare a PSRM, Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, de comun cu deputații: Batrincea Vlad, Golovatiuc Vladimir, Odnostalco Vladimir au prezentat astazi, 6 februarie, prioritațile Fracțiunii PSRM din sesiunea primavara-vara a anului…

- Cerealele integrale, ouale, legumele verzi, dar si anumite fructe sunt o sursa de energie si sunt recomandate de medici a fi consumate la micul dejun. Cerealele integrale sunt o foarte buna sursa de energie. „Cerealele integrale sunt una dintre cele mai bune surse de energie.…

- O trusa medicala cu remedii naturale este usor de facut si deloc costisitor! O astfel de trusa ar trebui sa existe in fiecare casa! Nu cu multa vreme in urma in fiecare gospodarie puteai gasi cateva remedii naturale de baza, pentru tratarea ranilor u

- Principalele simptome ale acestei boli sunt ca și cele ale unei gripe severe, adica dureri în zona cervicala, gât înțepenit, febra, frisoane, dureri de cap și, în mod special, varsaturi, somnolența sau dureri musculare.

- In Transilvania, in prima saptamana de prognoza, vremea va fi mai calda decat ar fi normal pentru aceasta perioada, iar mediile regionale ale temperaturilor maxime se vor incadra intre 2 si 8 grade, in timp ce minimele vor fi cuprinse intre -5 si -1 grad. Ulterior, vremea va intra intr-un proces de…

- Tratamentul conventional pentru ADHD presupune, de regula, prescrierea unor medicamente neuroleptice. Acestea, insa, pot fi inlocuite cu succes cu alternative naturale, remedii din natura care ajuta la tinerea sub control a simptomelor ADHD.Iata care sunt cele mai bune remedii naturale…

- Negii sunt o problema reala pentru foarte mulți oameni. Foarte neplacuți in infațișare, pot interveni și cu activitațile zilnice, facand și cele mai banale lucruri foarte greu de dus la capat.

- Furnizorii de gaze naturale care alimenteaza consumatorii casnici vor beneficia de noi reguli in ceea ce priveste pretul de achizitie al gazelor pe care le furnizeza clientilor lor, pret care este transferat in facturile tuturor consumatorilor casnici, potrivit unui proiect de ordin. ANRE…

- Anul care tocmai a inceput se anunta indraznet. Schimbarile nu sunt intotdeauna de bun augur, dar unele se dovedesc a face loc reușitei sau pot da o noua turnura vietii multor semne zodiacale. Trebuie sa ne pregatim sa facem fata unor provocari neașteptate. In acest an nu este bine sa construim superficial…

- Te-ai bucurat de gustul lor si le-ai apreciat beneficiile pentru sanatate. Ai idee, insa, cum arata inainte sa ajunga la tine? Dar, cu siguranța, nu știai cum cresc și cum arata acestea, inainte de a fi recoltate. Ei bine, imaginile care urmeaza sunt surprinzatoare! Iata unele dintre alimentele preferate…

- Insomnia reprezinta o afectiune din ce în ce mai des întâlnita în societatea contemporana. Scortisoara are numeroase beneficii pentru sanatate, inclusiv îmbunatatirea somnului. Adaugati ¼ de lingurita de scortisoara într-un pahar cu lapte cald si…

- Iar te-a luat iarna pe nepregatite și ai racit cobza? In zilele friguroase, probabilitatea de a raci este foarte crescuta, mai ales in condițiile in care aproape toți cei din jur sunt raciți. Cel mai bine e sa incerci remedii naturale, lipsite de efecte adverse, spre deosebire de medicamentele din farmacii!

- Edemul nu este periculos el insusi, ci doar inconfortabil. Cel mai bine este sa rezolvi cauza problemei. Daca umflatura este cauzata de sarcina, atunci vei scapa de ea dupa ce nasti. Vorbeste cu doctorul de familie pentru a sti de ce ai picioarele umflate. Iata cateva solutii pentru a scapa…

- Dupa ce specialiștii au atenționat ca temperaturile neobișnuit de ridicate pot afecta grav culturile de toamna, și micii producatori se declara ingrijorați. Agricultorii care vin cu marfa in Piața Agroalimentara din Huși spun ca, daca va continua sa fie cald, se va alege praful de producția lor. Temperaturile…

- Nu exista niciun remediu pentru zona zoster, insa medicul de familie iti poate prescrie medicatatie antivirala pentru reducerea simptomelor. Nu este, insa, singura optiune. Exista cateva remedii naturale care pot, de asemenea, sa reduca durerea si disconfortul. Bai terapeutice Curatarea…

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh,

- Ar putea sa va intereseze: Cuptorul lui iunie 12.06.2010 Prima zi de canicula 11.06.2010 Canicula de iunie! 8.06.2010 Au sosit campionii 9.06.2010 Deși suntem în mijlocul iernii și temperaturile ar putea sta foarte bine sub zero grade chiar și la orele pranzului, astazi, la Constanța s-au înregistrat…

- In plina iarna, la Gradina Botanica din Capitala a inceput primavara. In serele de aici au inflorit zeci de plante tropicale, chiar daca in calendar e luna ianuarie. Valentina Timbala este responsabila de serele de la Gradina Botanica. Roadele activitatii ei sint deosebit de vizibile iarna. Majoritatea…

- Alimentele modificate genetic sunt o sursa inepuizabila pentru dezbaterile din prezent. Unele persoane incearca pe cat posibil sa evite acest tip de produse in timp ce altii chiar le prefera. Insa multe persoane nu realizeaza ca fructele...

- Ochii rosii sau conjunctivita este cauzata de inflamatia in statul exterior al albului ochiului, mucoasa care acopera ochii si ii protejeaza. Vasele mici de sange tind sa se irite atunci cand sunt expuse la microorganisme, particule si substante nocive din produse chimice.

- Pentru o alimentare corecta și echilibrata medicii recomanda consumul cotidian al legumelor și fructelor verzi. Produsele de aceasta culoare, conțin multe vitamine si substante minerale folositoare pentru sanatate. In primul rind medicii recomanda sa acorde atentie avocado – o sursa importanta de…

- Durerea menstruala, cunoscuta si sub numele de crampa menstruala, este mult mai intensa in prima zi din perioada ciclului. Durerea si disconfortul sunt provocate din cauza intaririi muschiului uterului, dar nu trebuie sa-ti mai faci griji pentru acele momente. Exista cateva remedii naturale care amelioreaza…

- Artrita este foarte frecventa, dar nu este foarte bine inteleasa. De fapt, “artrita” nu este o singura boala; este un mod neoficial de referire la durerea articulara. Este mai frecvent intalnita in randul femeilor si apare mai frecvent pe masura ce oamenii imbatranesc. Artrita este o afectiune dificila…

- Gigi Becali dezvaluie ca are planuri mari pentru FCSB și a dezvaluit ca vrea sa-l transfere pe Alexandru Baluța, atacantul celor de la CSU Craiova, pe care l-a dorit și in vara. "Mi-am propus sa fac o echipa puternica, o unitate de elita, pe viitor. Vreau sa ne batem de la egal la egal cu echipele mari.…