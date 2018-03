Astea sunt cele 7 alimente care cauzează cancerul! Astea sunt cele 7 alimente pe care trebuie sa le eviți, daca vrei sa diminuezi posibilitatea apariției cancerului. Alimentatia poate fi motivul aparitiei a 35% dintre tipurile de cancer. Produsele fainoase rafinate pot creste riscul aparitiei cancerului de san cu 220%. Chiar daca nu exista o legatura foarte clara intre ce alimente pot cauza sau […] The post Astea sunt cele 7 alimente care cauzeaza cancerul! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un șoricel se plimba printre produse, pe un raft. Se intampla la Kaufland, iar o persoana a filmat totul și a postat pus filmarea pe internet. A fost preluata imediat. Acum, reprezentanții centrului comercial spun ca totul a fost pus la cale. Apariția șoarecului printre rafturile magazinului din Arad…

- Moda autohtona incepe sa iși ia avant din ce in ce mai mult pe piața moldoveneasca și nu numai. Datorita proiectului „DIN INIMA", industria modei, in țara noastra, a luat amploare, brandurile noastre devenind din ce in ce mai populare și mai indragite de catre vedetele de acasa.

- Un șoricel nevinovat se plimba printre produsele unui hipermarket din Arad! Nu știa ca o sa ajunga o ”vedeta” cat de curand! Un client a dat de el, dar nu s-a speriat! A scos telefonul și a filmat rozatoarea in timp ce cauta, disperata, alimentul preferat. Ca doar e intr-un hipermarket! Persoana care…

- Prunele uscate sunt o buna sursa de potasiu, mineral esential pentru mentinerea unei presiuni sanguine normale si a bunei functionari a inimii, astfel redand si riscul accidentelor vasculare cerebrale, informeaza Agerpres.ro. Eficienta alimentelor bogate in potasiu in scaderea presiunii sanguine a fost…

- Cu ocazia sarbatorii Invierii Domnului, Asociația Filantropia Ortodoxa Dej organizeaza o noua campanie filantropica destinata persoanelor defavorizate. Reprezentanții asociației vor aduna alimente precum: ulei, zahar, faina, orez, cartofi, conserve si alte alimente neperisabile, iar pentru copii, dulciuri,…

- Draftul unui raport al Parlamentului European (PE) despre dubla calitate a produselor comercializate la nivelul Uniunii Europene anunta un cutremur de proportii in domeniu. Demarata in 2013, investigatia Comisiei Europene scoate la lumina acum o serie de practici incorecte, daca nu chiar ilegale ale…

- Acestea sunt semnele cancerului la san despre care nu vorbeste nimeni. Cancerul la san da semne și simptome pe care multe femei aleg sa le ignore. Este foarte important sa mergi la medic și sa faci o mamografie, pentru a vedea daca totul este in regula cu tine. Nodulii sunt primul semn al cancerului…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a decis modificarea informarii clientilor privind ingredientele continute de produsele brutariilor, covrigariilor si patiseriilor, informeaza romaniatv.net. Brutariile, covrigariile și patiseriile vor fi obligate sa iși informeze clienții, prin inscripționare…

- Acestea sunt cele zece alimente care nu expira, așa ca nu ai de ce sa-ți faci griji. Totuși, trebuie sa ții cont de temperature la care trebuie sa le ții pe unele dintre ele. Orezul Cea mai buna temperatura la care trebuie sa depozitezi orezul este in jur de 5 grade. Este mai indicat sa […] The post…

- Detoxifierea a devenit o moda in zilele noastre. Toata lumea vrea sa tina o astfel de cura, mai ales ca in ultimul timp s-au inmulțit și produsele și terapiile care promit ca ne curata ficatul, sangele sau colonul, scrie digi24.ro.

- Top 4 zodii care reușesc tot ce-și propun in anul 2018. In dragoste, la locul de munca sau in afaceri totul le merge struna. Berbec Berbecul stie mereu cum sa rezolve orice situatie. Incearca mereu sa fie primul sau prima in toate cazurile, inclusiv la adunari sau la serviciu. Munceste incontinuu din…

- Te simti obosit? Ai un sistem imunitar slabit? Este posibil sa suferi de lipsa vitaminei D. Afla mai multe despre simptomele acestei carente din articolul de astazi! Principalele simptome ale deficitului de vitamina D sunt adesea atribuite altor afectiuni. Alaturi de alte vitamine si minerale, acest…

- 1. Alimente de consumat • Ca sursa de carbohidrați, inlocuiți orezul alb cu orezul brun sau basmati, pastele albe cu cele din grau dur, integrale sau de orez, faina alba cu cea integrala sau de ovaz, cartoful alb cu cel dulce; • Ca sursa de grasimi sanatoase indreptați-va spre…

- Ministerul Sanatații recomanda populației ca in aceste zile geroase sa evite pe cat posibil deplasarile in spații deschise și expunerea prelungita la frig, sa respecte regulile de igiena pentru evitarea imbolnavirilor prin viroze respiratorii și sa consume alimente

- FINALA EUROVISION ROMANIA 2018. Dupa ce a ratat din nou calificarea in finala de la Eurovision Romania 2018, Mihai Traistariu a rabufnit pe Internet. Artistul a postat un mesaj acid prin care transmite faptul ca voturile in favoarea sa ar fi fost mai multe, de fapt, decat 1.100. FINALA EUROVISION ROMANIA…

- Cancerul colorectal apare pe fondul alimentatiei dezechilibrate, bogate in carne, lactate procesate si alimente cu aditivi, sustin specialistii. Cancerul colorectal este pe locul doi ca frecventa in rindul femeilor, dupa cancerul de sin, si pe locul trei ca frecventa in rindul barbatilor, dupa cel de…

- Cancerul la colon este foarte periculos, iar daca nu este descoperit la timp, decesul este iminent. Boala afecteaza peste 700.000 de doameni doar in Europa. Primul simptom al acestei maladii este scaunul cu sange. Poate fi un simptom al hemoroizilor sau al fisurilor anale, iar mulți oameni care au avut…

- O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea din Illinois au studiat modul in care proteinele Ras interactioneaza cu suprafetele membranelor celulare, ajungand la concluzia ca acesta joaca un rol extrem de important prin care celulele pot deveni canceroase. Sistemul de proteine alcatuieste reteaua…

- Un nou produs traditional din judetul Bihor a obtinut recunoasterea ca produs traditional. Este vor despre „Painea de casa Salonta C.A.P.”. Detinatorul acestui atestat de producator traditional este societatea Vespan Salonta. „Urmare a colaborarii dintre reprezentantii Directiei…

- Gafa vestimentara la Jocurile Olimpice! Pentru a castiga o medalie la Jocurile Olimpice, sportivii pe gheata trebuie sa aiba o tinuta impecabila! Gabriella Papadakis a avut mici probleme in timpul numarului sau de pe gheata. In timp ce dansa si executa o miscare cu ajutorul partenerului ei, Guillaume…

- Competiția de la Exatlon a inceput sa fie din ce in ce mai dura! Ion Oncescu a parasit definitiv competiția din cauza unor probleme de sanatate, Anda Adam a plecat și ea acasa tot din pricina unei accidentari, iar lucrurile par ca nu se vor opri aici. Andrei Stoica a ajuns de urgența la spital, […]…

- O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea din Illinois au studiat modul in care proteinele Ras interactioneaza cu suprafetele membranelor celulare, ajungand la concluzia ca acesta joaca un rol extrem de important prin care celulele...

- Cancerul colorectal este pe locul doi ca frecventa in randul femeilor, dupa cancerul de san, si al treilea ca frecventa in randul barbatilor, dupa cel de plamani si prostata. 15 la suta dintre cancere pot fi mostenite genetic, insa...

- In urma semnalelor din presa și de la consumatori privind neconformitațile depistate in unele produse lactate, ANSA a prelevat și a examinat 126 de probe de la producatori, importatori de produse lactate și din rețeaua comerciala și supuse investigațiilor de laborator la Centrul Republican pentru Diagnostica…

- Cancerul de san este o boala compexa care depinde de diferiti factori, printre care cei mai importanti sunt predispozitia genetica, stilul de viata si dieta. Ziua Mondiala de Prevenire a Cancerului de...

- Studiul publicat recent in revista de specialitate British Medical Journal scoate la iveala o posibila legatura intre consumul de mancare „ultra-procesata” si cancer. Desi este nevoie si de alte studii pentru confirmare, cercetatorii...

- Alimentatia bogata in produse ultraprocesate ar putea creste riscul de cancer cu 12%, conform unui studiu realizat pe un numar de peste o suta de mii de persoane adulte de o echipa internationala de oameni de stiinta, relateaza Press Association. Alimentele ultraprocesate, precum bauturile…

- In perioada 05–11.02.2018, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale si verificari tematice și fizice in sectorul alimentar și al sanatatii animalelor mai multe unitati de pe raza județului Gorj. „In timpul controalelor efectuate in aceasta perioada, a fost constatata nerespectarea…

- Fratele lui Adrian Corduneanu, Costel, a confirmat ca Ramona a plecat de acasa, negand insa ca a fost amenintat de Adrian. "Nimic nu este sigur. Poate e o depresie (n.r.- plecarea Ramonei). Ea a disparut, e plecata de vreo cinci zile de acasa, nu stim unde e. Cum sa ma ameninte pe mine? (n.r.- fratele…

- Deși exista o mare varietate de produse alimentare nu tot ceea ce mancam ne și face bine. Motiv pentru care am pregatit o lista cu cele mai greu de digerat alimente care in timp afecteaza calitatea vieții tale. Pentru o viața sanatoasa ai nevoie de o alimentație echilibrata și sanatoasa, astfel…

- Daca ai stomacul sensibil trebuie sa urmezi un regim alimentar, recomandat de obicei de medic, pentru a evita complicațiile. Stomacul sensibil este foarte pretențios, reacționand imediat daca a primit ceva ce nu i-a placut.

- In prezent, un proiect de lege este dezbatut de un tribunal din California privind amplasarea unei atentionari in cafenele si statiile de alimentare cu combustibil in care se vinde cafea privind existenta unor chimicale in bautura ce pot duce la aparitia cancerului. In cazul in care legea va fi promulgata,…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Banca Transilvania preia Bancpost, ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN, se arata intr-un comunicat al institutiei de concurenta. Banca Transilvania este principala societate a Grupului Financiar Banca Transilvania, grup care, printre altele,…

- Desfașurata sub sloganul „Noi putem. Eu pot”, Ziua Mondiala a Cancerului 2018 subliniaza rolul fiecarui individ in lupta impotriva cancerului. Ziua este parte a campaniei universale a luptei cu cancerul, potrivit Cartei de la Paris adoptata la Summitul Mondial impotriva Cancerului pentru Noul Mileniu,…

- Trucul de mai jos poate parea ciudat, insa este folosit de tot mai multe femei, care raporteaza rezultate pozitive. Te-ai intrebat vreodata cum poti scoate ceara din ureche intr-un mod sigur? Betele cu vata la capat reprezinta un adevarat pericol, iar la medicul ORL-ist nu apeleaza foarte multa lume.…

- Iti dai seama cat de important este un stil de viata sanatos abia atunci cand afli ca suferi de o boala grava. Daca nu ai probleme de sanatate, renunta de acum la obiceiurile si alegerile culinare care iti pot provoca afectiuni chinuitoare, cu tratamente costisitoare!

- Ne pregatim pentru un nou val de scumpiri la alimente."Creșterea unor prețuri va bantui asupra noastra, asupra tuturor romanilor. Ce este cel mai daunator pentru alimente este deprecierea cursului leu- euro. Importam foarte multa materie prima și aceste creșteri se regasesc in prețul materiei…

- In județul Suceava vor fi organizate mai multe evenimente pentru a marca „Saptamana Europeana de Prevenire a Cancerului de Col Uterin”, in perioada 28 ianuarie-3 februarie. Potrivit directorului executiv al Direcției de Sanatate Publica Suceava, Petru-Sebastian Jureschi, in județ vor fi organizate mai…

- In anul 2025, 152 de milioane de persoane vor consuma produse din tutun fabricate de compania Philip Morris International. Care sunt planurile companiei cu privire la mixul de produse pe care-l va avea pe piata, la nivel global, peste sapte ani? Cate...

- Unele legume nu trebuie consumate niciodata crude, chiar daca anumite rețete de salata, de exemplu, cer asta. Legumele boabe ca fasolea roșie, soia sau mazarea nu trebuie consumate crude deoarece conțin și ele substanțe toxice. Boabele de soia, de exemplu, când sunt consumate crude,…

- Temperaturile scazute pot fi destul de neplacute pentru frigurosi sau pentru cei care trebuie sa petreaca mult timp afara. Pentru a-ti pune rapid sangele in miscare si a scapa de senzatia ca urmeaza sa te transformi intr-un om de zapada exista cateva remedii simple, care te vor incalzi rapid.

- Peste 12 milioane de cutii cu lapte praf pentru bebelusi au fost retrase din 83 de tari, din cauza infectarii cu bacteria Salmonella, relateaza site-ul BBC News. Situatia a fost depistata înca din luna decembrie a anului trecut, de catre Directia Generala pentru Sanatate…

- Denumit și „China White" sau „Fujian White", ceaiul alb este obținut din frunzele și mugurii plantei, care sunt culese inainte de a ajunge la maturitate. In acest fel este obținuta aroma ușoara și culoarea bauturii. Denumirea provine de la culoarea mugurilor, care este alb-argintie. Ceaiul…

- Iata cateva dintre cele mai comune simptome asociate cu stadiile incipiente ale cancerului ovarian. Acestea sunt informative și cel mai bine este sa consulți un medic daca le observi. 1. Balonarea constanta. Cate o balonare din cand in cand este normala la orice persoana, fie femeie sau barbat,…

- 120 de persoane cu dizabilitati si apartinatorii acestora au participat joi seara la o petrecere care marcheaza trecerea intr-un nou an. Evenimentul a avut loc la Centrul de zi „Christian“ pentru persoane cu handicap din Targu Jiu. Revelionul persoanelor cu dizabilitati a fost organizat de catre Centrul…

- Cercetatorii de la Universitatea de Medicina «George Washington» din St. Louis au aflat cum poate fi evitata obezitatea, chiar daca sint consumate alimente cu conținut inalt de grasimi. In condiții de laborator specialiștii au crescut șoareci cu o activitate crescuta a genei Hedgehog (Hh), care susține…

- Nu e masa de Craciun fara carne afumata. Atentie, insa: carnatii si slanina tinute la fum pot duce la aparitia cancerului. O spun chiar medicii, care atrag atentia ca substantele toxice emanate din lemn sau carbune ajung in farfurie si apoi in sange. „Fumul produs de lemn si folosit…

- Mai mult de jumatate dintre locuitorii din mediul urban vor cheltui, cu ocazia sarbatorilor din acest an, sume cuprinse intre 1.000 si 3.000 de lei, iar peste un sfert vor aloca o suma mai mica de 1.000 de lei, arata rezultatele unui studiu de specialitate, dat publicitatii marti. Cercetarea "Cumpărăturile…

- Ten gras Daca mananci alimente bogate in grasimi, vei observa cum producția de sebum secretat de piele crește. Tegumentul va avea mai mult sebum decat are nevoie pentru a se menține hidratat, cauzand un efect de stralucire a pielii. Produsele cosmetice pot acoperi excesul de sebum pentru o…