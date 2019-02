Stiri pe aceeasi tema

- Metoda ”Accidentul” inca funcționeaza, chiar daca toata lumea o cunoaște. Poliția Romana atrage mereu atenția cu privire la persoanele care incearca sa pacaleasca prin aceasta metoda. Pe pagina sa de Facebook a publicat inregistrarea unui apel telefonic dintre un barbat care s-a dat drept polițist…

- – Ești inregistrat, puișor! Lasa ca te spun eu la Poliție!Sunt vorbele lui Nea Neculae care l-a pus la punct exemplar pe cel ce se dadea drept polițist și incerca sa il pacaleasca prin metoda ACCIDENTUL. Respect, Nea Neculae! Sunteți un model de urmat! Oameni buni, Ascultați inregistrarea! Este reala…

- Metoda „Accidentul” inca face victime. Poliția Romana atrage atenția asupra acestui tip de escrocherie si recomanda ca, in momentul in care aveți dubii in privința interlocutorului, ar fi bine sa inregistrați convorbirea. Poliția Romana continua sa atraga atenția cu privire la persoanele care incearca…

- Un barbat de 42 de ani din Bacau, dat in urmarire nationala pentru mai multe infractiuni, a fost prins de politistii valceni in flagrant dupa ce a incercat sa pacaleasca, prin metoda "accidentul", o femeie din comuna Daesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea,…

- Un fals procuror care acționa in Valcea a fost prins de polițiști dupa ce a incercat sa inșele o femeie din comuna Daești. Metoda ”Accidentul” nu a funcționat in cazul victimei, care și-a dat seama ca urma sa fie inșelata dar a intrat in jocul falsului procuror. I-a spus ca vine cu banii, 10.000 de…

- Un barbat si o femeie din comuna Straoane, banuiti ca au inselat un batran de 77 de ani prin metoda "Accidentul", au fost prinsi in flagrant de politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul...

- Strada unde a paralizat Ana Maria Tanasa face din nou victime. De data asta insa, nu șoferul ar fi de vina, ci chiar copila care ar fi traversat neregulamentar, arata primele cercetari ale Poliției. Drama este insa aceeași, un copil grav ranit, care probabil, va ramane mult timp cu sechele. Imaginile…

- Politistii Sectiei 3 Politie Rurala Onesti cerceteaza 2 persoane care ar fi incercat sa obtina 10.000 de euro prin metoda ,,accidentul”, de la batrana de 80 de ani, din comuna Barsanesti.