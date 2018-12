Stiri pe aceeasi tema

- Sunt printre norocoșii care au crescut la bunei. A fost o copilarie plina de peripeții, fara griji, cu sarbatori inconjurate de neamuri. Verile ni se pareau prea scurte. Plecam pe la casele noastre incarcați cu amintiri. Cum aș putea sa uit vreodata ochii bunicilor, plini de bunatate și dragoste, ochii…

- Voltaj a acceptat provocarea #mergdescult a asociatiei World Vision si “a dat leapsa” mai departe in timpul concertului din cadrul Targului de Craciun din Capitala, in fata a mii de oameni. Ca statement, Calin Goia, solistul trupei, s-a descaltat pe scena, iar oamenii i-au urmat gestul. „Ne bucuram…

- Romanii aloca cei mai multi bani pentru alimente si bauturi din Uniunea Europeana, iar acest lucru se vede poate cel mai bine in cifrele de afaceri spectaculoase inregistrate de retaileri. Potrivit unei analize KeysFin, afacerile companiilor din comertul alimentar romanesc vor depasi, in acest…

- Faptele bune sunt nelipsite la Botoșani. Mai sunt doar doua saptamani pana la Craciun, dar Moșul a venit deja la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani.

- Primaria Municipiului Constanța, prin Serviciul Public de Asistența Sociala, demareaza o campanie de colectare a hainelor uzate. Programul social „Sa ajutam impreuna” are ca scop donarea obiectelor stranse catre persoanele nevoiașe. Articolele pot fi duse in containerele amplasate in zonele: • City…

- Aproape 400 de persoane au raspuns, în primele trei zile ale campaniei ”Donam împreuna, noi dam startul!”, orgizata de UBB Cluj, Asociația Beard Brothers și un retail local. Cei care doresc pot ajuta donând sau pot distribui acest…

- Primaria Municipiului Constanta, prin Serviciul Public de Asistenta Sociala, demareaza o ampla campanie pentru colectarea hainelor uzate ce vor fi donate celor care au nevoie de ele. Potrivit reprezentantilor Primariei Constanta, obiectele de imbracaminte vor fi colectate in containere care vor fi amplasate…

- Targul de Craciun de la Sibiu, unul dintre cele mai frumoase și care atrage cei mai mulți vizitatori anual, a fost inaugurat vineri seara in Piața Mare din oraș, scrie Mediafax. La inaugurare au participat in jur de 10.000 de oameni, iar surprizele pregatite de organizatori cu aceasta ocazie au fost…