- Crestinii ortodocsi se pregatesc de praznuirea pe 29 august a Taierii Capului Sfantului Ioan Botezatorul. Sfantul Ioan Botezatorul, cunoscut ca fiind inaintemergatorul si Botezatorul Mantuitorului Iisus Hristos. El este ultimul dintre proorocii Vechiului Testament, iar primele sale cuvinte de invatatura…

- Ziarul Unirea Duminica, 7 iulie: Festivalul – concurs de tradiții și obiceiuri „Cultura pentru Cultura” – etapa soliști instrumentiști și grupurile instrumentale tradiționale, la Loman Festivalul – concurs de tradiții și obiceiuri „Cultura pentru Cultura”, eveniment cultural unic in Europa, continua…

- Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt praznuiți de catre Biserica Ortodoxa in data de 29 iunie a fiecarui an. Aceștia sunt sarbatoriți impreuna, datorita faptului ca ambii s-au savarșit la Roma. Sfantului Apostol Pavel i s-a taiat capul, iar Sfantul Apostol Petru a fost rastignit cu capul in jos. Petru…

- Credinciosii ortodocsi sarbatoresc, luni, Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, cunoscuta in popor si ca Dragaica sau Sanzienele, cand a fost instituita, in 2013, și Ziua Universala a Iei, marcata de comunitatile romanesti din toata lumea, scrie Mediafax.Biserica Ortodoxa serbeaza de obicei…

- In luna iunie, numita popular „ciresar”, a sasea din an, sunt mai multe sarbatori, de care sunt legate credinte populare interesante. Pe 21 iunie este solstitiul de vara si Ziua Soarelui, pe 24 iunie este Ziua Sfantului Ioan Botezatorul si Sanzienele, iar pe 29 iunie sunt sarbatoriti Sfintii Petru si…

- In ziua dupa Duminica Pogorarii Sfantului Duh, adica in Lunea Rusaliilor, Biserica Ortodoxa praznuieste pe Sfantul Duh, a treia persoana a Sfintei Treimi. Conform traditiei, in ziua urmatoare marilor praznice, sarbatorim persoanele care au slujit ca instrumente ale evenimentului…

- Sambata, cu o zi inainte de sarbatoarea Rusaliilor, sunt pomeniti cei trecuti in nefiinta. Potrivit credintei populare, sufletele mortilor (mosilor) parasesc mormintele in Joia Mare (cea de dinaintea Pastilor), ratacesc printre cei vii si se intorc la locul lor in Ajunul Rusaliilor. Momentul poarta…

- Joi, 6 iunie, este sarbatorita Inalțarea Domnului. Biserica Ortodoxa praznuieste Inaltarea Domnului la 40 de zile dupa Inviere, in Joia din cea de-a patra saptamana dupa Pasti. In aceasta zi, Mantuitorul Iisus Hristos s-a ridicat la ceruri de pe Muntele Maslinilor. La aceasta minune au mai luat parte…