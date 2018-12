Astăzi se lansează Start-Up Nation 2018 Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a anunțat ca aplicația pentru inscrierea in programul Start-Up Nation 2018 se deschide astazi, la ora 11:00. Potrivit unui comunicat al instituției, aplicația va ramane deschisa timp de 30 de zile lucratoare. Alocația financiara nerambursabila, de maximum 200.000 lei/beneficiar, poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societațile neplatitoare) aferente proiectului. Calcularea punctajului planului de afaceri se va face in timp real si transparent, conform grilei de evaluare, punctajul minim pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

- Modificarile pe care Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat intenționeaza sa le aduca Programului Start Up Nation sunt de natura a indeparta programul de obiectivele sale inițiale, acelea de a sprijini inființarea de start-up-uri in domeniile in care Romania este competitiva…