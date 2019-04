Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Tamaș are din nou necazuri cu poliția, de data asta in Israel. Fundașul de 35 de ani al lui Hapoel Haifa a fost reținut luni noaptea de poliție, dupa o urmarire ca in filme. Internaționalul roman gonea cu 205 km/h pe autostrada, intr-o porțiune unde limita de viteza era de numai 90. ...

- Tragedia din Sanatauca a fost tema ediției din 25 februarie de la emisiunea Vorbește Moldova.Invitatii emisiunii au vorbit despre o mare nenorocire ce s-a abatut peste o familie cu trei copii din satul Sanatauca, raionul Florești.

- Crima teribila din comuna Lipanești, județul Prahova, a șocat o țara intreaga, mai ales ca suspectul principal in acest caz este chiar fiul preotului, iar acum ies la iveala detalii teribile.

- Proiectia documentarului "Cine ne va scrie istoria" ("Who will write our history") va avea loc, duminica, de la ora 18.00, la sediul Institutului Cultural Roman din Bucuresti, pentru a marca Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului, informeaza News.ro.Filmul documentar,…

- Rasturnare de situație in cazul accidentului din dimineața zilei de 21 ianuarie 2019, cand studenta Gabriela Ripan a decedat. Tudor Ștefan Cirje, care conducea autoturismul la momentului accidentului, a fost supus unor teste toxicologice. Rezultatele testelor efectuate in Unitatea de Primiri Urgențe…

- Cristian Popescu Piedone Coordonatorul National al Umanistilor, asumandu-si responsabilitatea de a monitoriza activitatea administratiei locale, a adresat un mesaj Primarului Sectorului 5 dl. Daniel Florea dupa ce deszapezirea din Sectorul 5 al Capitalei a lasat de dorit in cursul acestei dimineți.…

- Noul prefect al Capitalei, Sever-Romulus Stana, a fost instalat in functie, vineri, in prezenta secretarului de stat Adrian Petcu. Stana a fost numit in functie prin Hotararea de Guvern nr. 1 din 9 ianuarie 2019.

- Executivul a aprobat o hotarare privind exercitarea cu caracter temporar, prin detasare, in conditiile legii, a functiei publice de prefect al municipiului Bucuresti de catre Sever-Romulus Stana, potrivit purtatorului de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. Sever-Romulus Stana a fost numit…