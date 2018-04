Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 10 ani si-a sectionat doua degete dupa ce a sarit de pe o trambulina in piscina celui mai mare parc acvatic din Brasov. Responsabilii complexului spun ca vina nu le apartine, pentru ca fetita nu a fost atenta cand a sarit in apa.

- Cel puțin 53 de persoane au murit in incendiul devastator care a cuprins un mall din Kemerovo, in Rusia. Printre victime se numara cel puțin 41 de copii, iar alți 10 sunt dați disparuți, au declarat oficialii citați de BBC News, scrie digi24.ro.

- Sosirea guvernatorului regiunii Moscova, Andrei Vorobiev in orașul Volokolamsk, unde au izbucnit proteste spontane dupa otravirea a zeci de copii din cauza emisiilor de gaze de la un depozit de deșeuri, ar fi putut sa sfarșeasca tragic. La spitalul orașului s-au adunat peste 1.500 de oameni, locuitori…

- Oana Neț, fosta educatoare din Timișoara ce și-a ucis cu sange rece fetița de doar patru ani, dupa ce a inecat-o in cada și i-a taiat venele de la ambele maini va fi transferata la Penitenciarul Jilava.

- Povești clujene și un basm oriental, pe scena Teatrului Puck Micii spectactori clujeni, alaturi de parinți și bunici, sunt așteptați la Teatrul de Papuși „Puck” la finalul acestei saptamani cu doua spectacole deosebite. Primul va fi „Kolozsvári mesék"/„Povești clujene",…

- Crima din Timișoara a șocat o țara intreaga! In timpul cercetarii la fața locului, un polițist a fost fotografiat plangand. Cand a intrat in casa in care fetița de numai patru ani a fost ucisa cu sange rece de mama ei, criminalistul nu s-a putut abține. Oana Neț i-a taiat venele fiicei sale și a […]…

- Cristian Ionut Manea, de 33 de ani, din Craiova, a lovit pe data de 20 ianuarie 2018 o fetita si pe tatal ei pe trecerea de pietoni, iar imediat a fugit de la locul accidentului. Barbatul a fost prins de oamenii legii dupa aproximativ trei saptamani, iar ca sa stearga urmele a dezmebrat masina.

- Israela s-a stins din viata la 70 de ani, ea fiind gasita fara suflare in baie. De-a lungul timpului, insa, ea a fost implicata in numeroase scandaluri si nu doar cu fostul ei sot, ci si cu Adriana Iliescu, femeia devenita mama la 67 de ani. Cele doua au fost invitate sa comenteze asupra a cum vede…

- Fata de 13 ani agresata de un fost detinut in scara unui bloc din Pantelimon a fost nevoita sa stea fata-n fata cu cu violatorul recidivist, la sectia de politie. L-a recunoscut din prima pe individul care a atacat-o si le-a povestit politistilor intreaga scena.

- Acum zece ani, toate ziarele canadiene titrau daca nu pe prima pagina, pe cea de-a doua ca romanca Livia Ionce, atunci in varsta de 44 de ani, a dat naștere celui de-al 18-lea copil, o fetița.

- O copila de trei ani a trecut prin clipe cumplite. Fetița a fost violata intr-un autobuz, in India, in ciuda faptului ca fratele ei, in varsta de cinci ani, i-a cerut agresorului in repetate randuri sa o lase in pace. Sheikh Munna, in varsta de 45 de ani, este acuzat ca i-ar fi atras atenția…

- O fetița de doar trei ani a fost violata într-un autobuz, în timp ce fratele ei de cinci ani îl ruga pe agresor sa înceteze abuzul. Cazul îngrozitor, care șocheaza India, a avut loc în orașul Calcutta, relateaza Daily Mail, scrie agerpres.ro. Sheikh…

- Fiica unui cuplu originar din Soroca are o „jucarie” deosebita, creata chiar de tatal ei. Panoul pentru joaca care include zeci de obiecte curioase pentru Fetița de doar 11 luni, i-a captat imediat atenția, iar de atunci, zilnic iși pentrece timpul util și interesant, informeaza Observatorul de Nord.…

- Actrița Diana Cavallioti, coprezentatoarea emisiunii „Gala umorului”, de la TVR 2, a devenit mama, de 1 Martie. Vedeta a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa și a marturisit ca va reveni foarte curand alaturi de actorul Dragoș Huluba pentru filmarile celui de-al noualea sezon „Gala umorului”. Actrița…

- O fetița de nici 10 ani a fost obligata de mama ei sa cerșeasca, la -10 grade, in fața unui magazin din Vaslui, pentru a-i induioșa pe clienții care iși faceau cumparaturile. Un elev a observat-o și i-a facut o poza. Pentru ca i-a fost mila de ea, adolescentul a sunat la poliție și a […] The post O…

- P!nk a crescut un copil cu standarde inalte, ce alege sa ajute comunitatea ori de cate ori are ocazia. La doar 6 ani, fetița cantareței face deja fapte de caritate impreuna cu cea mai buna prietena. Ele vand bomboane in backstage la concertele lui P!nk, iar banii stranși ii vor dona pentru Haiti. Willz…

- Invitata la „Interviurile Libertatea” Vica Blochina ne-a povestit atat despre experiența ei din Asia, despre proiectele care sunt in derulare, dar și despre viața personala. Vica Blochina ne-a marturisit ca iși mai dorește o fetița, chiar daca știe ca fiul ei nu este prea incantat. Chiar daca fiul ei…

- Sunt frumoase, celebre și iubite. De barbați mai tineri. Poveștile lor de dragoste dureaza de ceva timp sau sunt abia la inceput, iar diferența de varsta, in favoarea doamnelor, este in acest caz doar un amanunt nesemnificativ. Unele dintre vedetele pe care le vom aminti mai jos, cu relații in desfașurare…

- O fetita si-a pierdut viata iar parintii ei au ajuns in stare grava la spital dupa o ciocnire frontala intre doua autoturisme pe drumul dintre Lugoj si Buzias. Lugoj Info.ro scrie ca din primele cercetari efectuate de catre politisti se pare ca soferul unui autoturism care venea dinspre Lugoj a patruns…

- Fetița din Iași bolnava de cancer a murit. Bianca Petronela Nedelcu, fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, județul Iași, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze, a murit. Fata fusese diagnosticata, inca de la varsta de doi ani, cu nefroblastom…

- Teatrul Luceafarul va invita la „Privighetoarea”, spectacol realizat dupa celebra poveste a lui Hans Christian Andersen. duminica, 18 februarie 2018, ora 10:00, sala mica – Teatrul Luceafarul Iași Montarea realizata de Constantin Brehnescu in scenografia Vioricai Perju propune publicului o calatorie…

- O fetita de 9 ani, eleva la Scoala „Sfantul Nicolae" din Targu Jiu, este suspecta de scarlatina. Directia de Sanatate Publica Gorj a luat masuri pentru a preveni aparitia unui focar in scoala. Fetita, eleva in cla...

- Primaria Corabia se impotriveste plantarii a 140 de stejari in cinstea eroilor cazuti in Razboiul de Independenta, desi 800 de cetateni si-au dat acordul. Initiatoarea proiectului a facut plangere penala.

- In luna dragostei ploua cu reduceri. In ajun de Sfintul Valentin, vinzatorii se intrec in oferte atractive. Unii scad prețurile și cu 70 la suta, iar alții, ofera doua cadouri la preț de unu. De reduceri a profitat si interpreta Katalina Rusu, care și-a adus prietenul la cosmetician. "M-a surprins foarte…

- Roxana Isac, fetita despre care in luna iulie a anului trecut „Ziarul de Iasi" relata ca are nevoie de un transplant de celule stem care se poate face doar in Italia si care ar ajuta-o sa duca o viata normala, a trecut in cursul zilei de sambata prin operatia de transplant. „Trebuia sa intram inainte…

- Președintele CJ Timiș Calin Dobra transmite ca administrația județeana va fi un partener serios in susținerea acestui proiect și ca singurul lucru pe care trebuie sa-l faca directorul executiv al asociației, Simona Neumann, este constituirea unui consiliu consultativ. „Consiliul Județean…

- Șoferul din Craiova care a lovit cu mașina o fetița și pe tatal ei pe o trecere de pietoni și a fugit de la locul accidentului a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii au desfașurat 11 percheziții in județul Dolj, in urma carora au fost reținuți și trei prieteni ai barbatului. Anchetatorii au descins,…

- „Zana Surprizelor”, Andreea Marin, a acordat recent un interviu in care a vorbit, printre altele, despre relatia cu noul ei iubit, dar si despre cat de puternica este legatura dintre ea si Violeta, fiica ei pe care o are din relatia cu Stefan Banica Junior. Vorbind despres relatia cu Adrian Brancoveanu,…

- Testele sunt facute in general pentru a-ți testa atat inteligența, cat și atenția. Noi iti propunem azi un test care iti va pune mintea la contributie, dar trebuie sa citesti atent enunturile de mai jos pentru a gasi repede rezolvarea.

- O familie din Thailanda este anchetata de Poliție, dupa ce mai mulți internauți au reclamat-o autoritaților. Totul a inceput de la o postare a mamei care a distribuit o fotografie pe facebook cu fiica ei.

- Viorel Lis, deranjat de gestul Oanei Lis de a scoate la vanzare hainele sale, a profitat de un moment de neatentie al sotiei si a incercat sa isi recupereze hainele. Ulterior, Viorel Lis s-a baricadat in camera cu hainele sale.

- O femeie din judetul Vaslui a fost condamnata definitiv la 6 luni de inchisoare cu suspendare, fiind gasita vinovata pentru violenta in familie. In perioada in care ar fi avut in ingrijire un copil incredintat de Protectia Copilului, vasluianca ar fi obisnuit sa il bata.

- Și fetița cadea obosita, seara, suparata in fiecare zi, ca i se termina libertatea și ca in curand incep grijile invațatului… Cu toții vedeau asta și o admirau, pentru ca fetița nu refuza, nu intoarcea vorba, nu se plangea, deși era mai mica decat baieții și ii era greu.

- Atunci cand au constatat ca starea copilului este grava si ca are nevoie de tratament de specialitate, membrii echipajului l-au redirectionat catre Spitalul de Copii din Iasi. „Copilul avea o disfunctie respiratorie, s-a facut radiografie toracica si a ramas internat. Pe perioada spitalizarii exista…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vine cu un nou indemn la calm si responsabilitate, in contextul scandalului intern din PSD. Firea sustine ca trebuie lasate luptele interne deoparte si, mai mult, trebuie ca social-democratii sa gaseasca masuri pentru a preveni si alte posibile crize, pe viitor.…

- Calendar Creștin Ortodox 15 ianuarie. Sfantul Cuvios Pavel Tebeul este pomenit in Biserica Ortodoxa la 15 ianuarie. De asemenea, astazi este pomenit Sfantul Ioan Colibașul. Ortodoxe Sf. Cuv. Pavel Tebeul si Ioan Colibasul Greco-catolice Sf. cuv. Pavel din Teba; Sf. cuv. Ioan Colibasul. Romano-catolice…

- Un tanar de 23 de ani care a provocat un accident mortal la Aiud in urma caruia o femeie și-a pierdut viața iar nepoata sa a fost ranita grav, a fost trimis in judecata. Tanarul, din Ciumbrud, este acuzat de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului…

- Cristina Manea, mamica de numai 23 de ani, s-a stins dupa ce a pierdut lupta cu boala, intr-o clinica din Turcia. Tanara a fost diagnosticata cu o forma rara de cancer la cateva ore dupa ce a adus pe lume o fetița.

- Protectia Copilului a detaliat intr-un comunicat de presa situatia minorei Bianca Nedelcu, fetita diagnosticata cu cancer renal careia parintii i-au refuzat continuarea tratamentului de chimioterapie.

- Florin Nița anunța ca nu vrea sa plece de la FCSB, in ciuda ultimelor zvonuri din interiorul clubului. Portarul anunța de asemenea ca nu vrea ca echipa sa sa fie considerata favorita la titlu. "Nu vreau sa scrieti ca vreau sa plec, eu am un contract cu aceasta echipa, le multumesc ca mi l-au prelungit…

- Bianca Dragusanu incearca sa-si indeplineasca cu brio atat indatoririle de mama, de iubita, cat si cele profesionale, insa acest lucru ii atrage critici aspre din partea celorlalte mamici. Iubita lui Victor Slav a dezvaluit un episod nu tocmai placut pe care l-a trait cand a mers cu Sofia in parc, la…

- "Le vad intai pe batrane. Daca sunt sarbatori, sectia e plina de dementi. Romanii isi interneaza mamele, ca sa poata petrece in liniste. Nu tatii, pentru ca nu mai sunt; femeile sunt mai longevive. Si-au ingropat sotii si le-a venit randul sa fie ingropate intr-o sectie de psihiatrie. Apartinatorii…

- Un accident mortal, soldat cu decesul unei fete de 11 ani, a avut loc, joi noaptea, pe DN 10, la iesirea din localitatea buzoiana Satuc. Soferul implicat este un barbat de 27 de ani, care nu avea permis de conducere si care bause. In acest caz, a fost intocmit dosar penal, transmite News.ro . “Referitor…

- Laura Cosoi este insarcinata. Va avea o fetita! Despre Laura Cosoi circula de cateva luni zvonul ca ar fi insarcinata . Vedeta nu a confirmat aceasta informatie decat acum cand a anuntat public ca asteapta primul ei copil, rodul casniciei cu Cosmin Curticapean. Vedeta va aduce pe lume o fetita. „Asteptam…