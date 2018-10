Profesorul universitar si medicul pediatru Marin Burlea va fi condus astazi, 29 octombrie 2018, pe ultimul drum, urmand sa fie inmormantat la Cimitirul Eternitatea. In cursul diminetii va avea loc o slujba la care va participa familia acestuia, la Biserica Vulpe din Iasi, situata pe strada Sararie, iar de la ora 10.30 va fi oficiata o slujba religioasa in Amfiteatrul Mare de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. De acolo, in jurul orei 12 (...)