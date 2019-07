"Astăzi ne-am despărţit în această lume". Mesajul trist al zilei a fost făcut de vedetă pe Instagram "Baiețelul din poza e tata, Puiu ii spuneau toți. Avea 3 ani și ceva și urma sa iși piarda tatal in razboi. Apoi, impreuna cu mama lui, bunica mea, contabil șef la Banca Naționala, vor fi dați afara din casa lor de catre comuniști pentru ca erau burghezi. De-a lungul vieții el va fi dat afara de la un liceu, și va termina la alt liceu, apoi dat afara de la facultate și nu va mai fi primit inapoi vreodata tot din pricina "originii nesanatoase". Apoi, peste mulți ani a cunoscut-o pe mama și m-a avut pe mine. Eu am fost sufletul și viața lui. TOT ce a facut, a facut din dragoste pentru fata lui.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Amalia Nastase este in doliu. Tatal fostei soții a lui Ilie Nastase a incetat din viața. Amalia Nastase trece prin momente dureroase. Tatal sau a murit. Anunțul a fost facut chiar de vedeta, pe contul sau de Instagram. "Baiețelul din poza e tata, Puiu ii spuneau toți. Avea 3 ani și ceva și urma sa iși…

- Flavia Mihașan a nascut primul copil. Dansatoarea a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Vedeta și iubitul ei, Marius Moldovan, au devenit parinți. BGaiețelul celor doi a venit pe lume la o clinica din Capitala. Flavia Mihașan a facut publica prima imagine cu bebelușul pe contul ei de Instagram.…

- Amalia Nastase a marturisit ca este o persoana cheltuitoare. Aceasta a explicat și pe ce anume se duc banii. Invitata la emisiunea online "E Ok! sa fii vedeta? Cu Dana Savuica", Amalia Nastase a declarat ca nu reuseste sa faca economii pentru zile negre. "Toti banii pe care ii castig se duc pe educatia…

- Amalia Nastase, fosta soție a lui Ilie Nastase, a slabit foarte mult in ultima perioada de timp. Aceasta a dezvaluit cate kilograme mai vrea sa dea jos. Amalia Nastase a slabit 20 de kilograme, insa nu vrea sa se opreasca aici. Vedeta a marturisit, intr-un interviu pentru Antena Stars, ca mai vrea sa…

- Cantareața Andreea Balan le-a transmis un mesaj prietenilor sai din mediul virtual. Artista vorbește despre cat de important este ca o persoana sa fie impacata cu ea insași. Artista este una dintre vedetele foarte active pe rețelele de socializare. In weekend, ea le-a transmis un mesaj celor care…

- CRBL, proaspatul castigator al emisiunii Asia Express, este un artist plin de energie, haios și mereu pus pe glume, dar și foarte carismatic, facandu-se foarte ușor indragit de public. CRBL, pe numele real Eduard Mihail Andreianu, in varsta de 40 de ani, are o cariera de succes și o viața de familie…

- Amalia Nastase și-a propus sa faca schimbari majore in legatura cu stilul sau de viața și primul pas a fost sa scape de kilogramele in plus. Amalia Nastase, in varsta de 42 de ani, a ales sa țina o dieta oloproteica pentru a scapa de surplusul de greutate. Fosta soție a tensimanului Ilie Nastase a reușit…

- Amalia Nastase, fosta soție a marelui campion la tenis Ilie Nastase, a explicat care este meniul ei zilnic dupa ce a reușit sa slabeasca 12 kilograme in numai o luna. Amalia Nastase a ținut o dieta oloproteica. Invitata la emisiunea Vorbește lumea, de la postul de televiziune Pro TV, Amalia Nastase…