- Fetița de 10 ani care a ramas fara doua degete dupa ce a sarit de pe o trambulina , intr-un parc acvatic din Brasov, a fost transferata de urgența la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Chirurgii bucuresteni au reusit sa-i replanteze cele doua degete, insa deocamdata, nu se stie daca acestea…

- Medicii au confirmat virus gripal la alte doua femei de peste 70 de ani, una din Bucuresti si una din Bihor, care au murit in ultimele zile. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns, astfel, la 114, transmite News.ro . Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)…

- Indragita cantareata de muzica populara, Ionela Prodan, a fost internata ieri de dimineata in stare grava la Spitalul Elias din Bucuresti. Ea trece prin momente dificile, fiind diagnosticata cu o boala grava de pancreas. Solista in varsta de 70 de ani sufera enorm, mai ales ca tratamentele…

- Avocatul Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de circulație. Daniel Ionașcu a suferit mai multe leziuni in zona capului, dar și o ruptura de antebraț. Accidentul s-a petrecut pe Autostrada A1, la km 32. Din primele informații,…

- Probleme grave pentru un fost baron PSD! Nicolae Mischie, in varsta de 72 de ani, fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj si al PSD Gorj, se afla internat in stare grava in Spitalul "Elias“ din Bucuresti.Potrivit unor apropiati ai familiei, Nicolae Mischie a fost plecat in Germania…

- Iulian Radu a fost mereu un barbat puternic. A facut sport de performanta si s-a luptat in ring. Are o familie frumoasa. In urma cu un an, viata lor s-a schimbat radical. Medicii i-au spus lui Iulian ca trebuie sa ii amputeze piciorul din cauza unei tumori canceroase. "Din cauza unei tumori…

- Iasul ocupa locul trei pe tara la suprafata de birouri. Multinationalele si companiile romanesti care au venit la Iasi si si-au deschis sedii in ultimii ani au urcat Iasul in „Top cinci orase cu cei mai multi metri patrati de birouri". Daca capitala detine de departe primul loc cu 2,6 milioane de metri…

- Medicii rezidenti din Chisinau vor putea participa la programe de internship in spitalele din Bucuresti, iar elevii olimpici din capitala Republicii Moldova vor fi rasplatiti cu tabere la mare si la munte...

- Tanarul de 22 de ani, cunoscut ca și consummator de droguri, care aseara și-a injunghiat mortal unchiul a fost internat in Spitalul de Psihiatrie de la Sapoca. Medicii de aici il vor supune unor teste și analize pentru a afla, pe de-o parte, daca aseara, cand și-a ucis unchiul, era sau nu drogat, iar…

- Situatie halucinanta la Spitalul de Arsuri din Capitala! Medicul Camelia Roiu acuza ca, recent, a descoperit ca nu i-au fost platite asigurarile la Casa de Sanatate si Casa de Pensii. ,,Din declarațiile actualei directiuni, am ințeles ca acești bani au fost ...

- Politistul care a fost impuscat din greseala de iubita este in continuare in coma indusa, la Spitalul de Urgenta din Craiova. Bogdan Dumitrescu este internat la sectia de terapie intesiva. Medicii au hotarat sa ramana in continuare sedat. Doctorii iau in calcul si varianta ca barbatul sa…

- Mariuca Caruntu a ieșit invingatoare din lupta cu boala dupa cele trei operații prin care a trecut in decursul unui singur an. Cu toate acestea, din doua in doua luni, copila trebuie sa ajunga in Italia, țara in care a facut intervențiile chirurgicale, pentru a se asigura ca boala nu a recidivat. Pentru…

- Mama copilului a vrut sa-i faca baie fiului ei si a incalzit apa pe plita sobei. Cand a mers sa aduca apa pentru a o raci, micutul de doar doi anisori, care se juca prin bucatarie, s-a impiedicat si a cazut cu spatele in apa oparita. Femeia a sunat de urgenta la 112. Micutul a fost…

- Copilul subnutrit din Iași, tratat cu ciocolata, și-a revenit. Medicii de la Spitalul de Pediatrie Sfanta Maria din Iasi au salvat viata unui copil care la patru ani cantarea cat un bebelus de noua luni, dupa aproape patru luni greutatea acestuia fiind aproape dublata in urma unui tratament in care…

- Dr. Quinn: Varsta este doar un numar O dovedește din plin Ernestine Shepherd, care, la 80 de ani, este cea mai batrana culturista din lume. Ernestine, aceasta femeie extraordinara, care ar trebui sa fie un exemplu pentru semenele ei din lumea întreaga, demonstreaza ca nu exista "nu pot",…

- Deoarece mulți se intreaba ce salarii au medicii și asistentele din Romania, iar Guvernul a anunțat majorarea substanțiala a salariilor personalului medical incepand cu 1 martie, am alcatuit o lista cu veniturile actuale și viitoare ale medicilor, asistenților și infirmierilor din sistemul medical de…

- Huzur la primariile de sector din Bucuresti. Lefurile care se platesc marite de la 1 ianuarie starnesc invidia profesorilor si a medicilor. Un functionar ce verifica spatiile verzi asteapta peste opt mii de lei pe luna, iar directorii au salarii cu cinci cifre. Sunt locuri unde veniturile au crescut…

- N. Dumitrescu Dupa trei zile de protest (perioada 3-5 ianuarie), timp in care o mare parte dintre cabinetele medicilor de familie au functionat in sistem privat, incepand de ieri, la nivelul judetului Prahova, activitatea in domeniul medicinei primare a revenit la normal. Confirmarea a venit de la dr.…

- In Neamț medicii de familie nu au ținut cont de indemnul de la nivel național al Federația Naționala a Patronatelor Medicilor de Familie și au semnat, la finele anului trecut, actele adiționale la contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate Neamț. Asta inseamna ca nemțenii au acces la servicii medicale…

- Președintele Societații Timișoara de Medicina Familiei anunța ca medicii de familie de aici nu s-au alaturat protestului la nivel național, deși sunt de acord cu necesitatea unei finanțari mai mari a medicinei de familie și debirocratizarea. Conform Claudiei Iftode insa, nu sunt motive pentru nesemnarea…

- Pistele pentru bicicliști sunt o mare problema in București și se pare ca nu va fi rezolvata nici anul acesta atata timp cat primarul a venit astazi cu o alta idee pentru amatorii mersului pe doua roți. Gabriela Firea a convocat astazi un comandament pentru adoptarea de masuri ce vizeaza fluidizarea…

- Profesorul Mihai Lucan s-a prezentat luni dimineata la Sectia 17 Politie din Bucuresti, unde este obligat sa mearga de doua ori pe saptamana, in cadrul controlului judiciar. El a fost intrebat de jurnalisti si despre suma de 5.000 de euro care i-ar fi cazut din buzunar la audieri, raspunzand ca nu…