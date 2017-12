Astazi, mare Sarbatoare! Toate mamele trebuie sa stie!

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 30 Decembrie este praznuita de catre creștinii ortodocși Sfanta Mucenița Anisia. S-a nascut la Tesalonic, din parinți nobili și bogați, care au crescut-o cu mare evlavie pentru credința creștina.

- Deputatul UDMR Szabo Odon a initiat un proiect legislativ prin care propune ca Vinerea Mare sa fie sarbatoare legala si nelucratoare, motivand ca in 16 tari dintre cele 28 membre ale Uniunii Europene este stabilit acest lucru.

- Moscova, capitala Rusiei, s-a imbracat in haine de sarbatoare pentru a primi noul an, care este intampinat in mod traditional in emblematica Piata Rosie a orasului, relateaza EFE. Desi mai este mai este ceva pana la venirea Anului Nou si mai ales a Craciunului pe stil vechi, care este…

- Daca vreti sa va impresionati invitatii de sarbatori cu un desert mai putin cunoscut si sunteti adeptul cheesecake-ului, va propunem sa incercati varianta din clatite si gem de capsuni.

- SCM Bacau și-a premiat cei mai buni sportivi ai anului. Ocupanții primelor trei locuri nu au fost prezenți insa la festivitate, aflandu-se la diferite concursuri in țara și strainatate sau in pregatiri cu loturile naționale. Sportivul anului 2017 al clubului condus de Relu Auraș a fost desemnat inotatorul…

- In sfarșit, a ieșit din vrie. Mircea Rednic respira la Mouscron dupa aproape trei luni fara victorie și doar patru puncte in ultimele 10 etape! Un 1-0 muncit cu Oostende și locul 9, nu chiar departe de play-off. " "Toata lumea e fericita. A fost sarbatoare mare in vestiar, meritata dupa stresul și presiunea…

- Sfantul Spiridon este sarbatorit de catre crestini pe data de 12 Decembrie, fiind singurul care vine in ajutorul celor care il cheama prin rugaciuni. In aceasta zi de Sarbatoare, crestinii ortodocsi trebuie sa spuna o rugaciune pentru a fi feriti de boli.

- Cristina Barbu “Am acordat o deosebita atenție indeplinirii obiectivelor majore stabilite prin Strategia Europa 2020, respectiv creșterea ocuparii forței de munca prin diminuarea șomajului, in special a șomajului de lunga durata, a șomajului in randul tinerilor și al altor categorii de persoane care…

- Este deja o tradiție in familia Kardashian – Jenner sa se realizeze o ședința foto in care sa apara toți membrii familiei, asta pentru o serie de felicitari de Craciun. Anul acesta, Kim și Kourtney nu aveau cum sa piarda momentul magic. Kourtney Kardashian și cei trei copii ai sai, Reign, Penelope și…

- In calendarul sfinteniei crestine, la 7 decembrie este pomenita Sfanta Mucenita Filofteia, ale carei moaste se gasesc la Curtea de Arges, informeaza Antena3. Sfanta Filofteia este considerata ocrotitoarea copiilor, a tinerilor si a fetelor, pe care le ajuta sa se casatoreasca si sa aiba o viata lipsita…

- Sfantul Ierarh Nicolae, praznuit azi de Biserica Ortodoxa, este unul dintre cei mai populari sfinti ai crestinatatii, supranumit "Facatorul de Minunildquo;. Arimex Comexim 2000 SRL, societatea care asigura hrana necesara bolnavilor internati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andreildquo;,…

- * Toamna s-a ispravit in ritm de sarbatoare si zi libera (Sfantul Andrei), apoi a inceput iarna, tot in ritm de sarbatoare si zi libera, nationala. A fost o minivacanta de care romanii au profitat pe ruptelea; in plus, maine vine si Mos Nicolae, care vara cadouri in ghetute. Despre toate astea, in cele…

- Calendaristic, iarna si a intrat in drepturi, iar autoritatile locale trebuie sa fie pregatite astfel incat sa faca fata vicisitudinilor anotimpului rece. Daca pe site ul Institutiei Prefectului Judetul Constanta au fost deja publicate planurile de masuri pentru sezonul rece 2017 2018, primariile fac…

- Mai mulți bucureșteni sunt, la aceasta ora, in Piața Victoriei și incearca sa blocheze amplasarea barierelor pentru Targul de Craciun. Mai exact, aceștia s-au strans in locul tradițional al manifestelor din 2017 pentru a impiedica amplasarea targului de Craciun anunțat de Primaria București. Reamintim…

- Cand se aprind luminitele de Craciun. Milioane de beculete de sarbatoare vor fi aprinse in seara aceasta in mai multe orase din tara. In Capitala se anunta cele mai spectaculoase straie de sarbatoare luminoase din tara.A

- Intr-o localitate din Timis, festivitatile din ultima luna a anului vor incepe chiar in 1 Decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei. La ora 11, in fata Scolii Gimnaziale nr. 1 „Theodor Bucurescu” din Sannicolau Mare va avea loc ceremonia depunerii de coroane la monumentul eroilor, iar la ora 12 localnicii…

- Targ anual de suveniruri la Romexpo, 4 decembrie 2007. Mania Craciunului nu se incheie nici pe departe cu un brad, fie el și „imbracat” cu toate nebuniile. Un adevarat „craciunist” știe clar ca e nevoie ca intreaga locuința sa arate ca Atelierul Moșului. Aici intra in joc șosetele pentru cadouri, canile…

- SFANTUL ANDREI. Dupa ce va fi inconjurat lacasul de cult, credinciosii participanti la procesiune se vor putea inchina sfintelor moaște care vor fi așezate in Catedrala Patriarhala. In anul 1995, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat ca ziua Sfantului Apostol Andrei sa fie insemnata…

- De Ziua Recunoștinței, Ambasada SUA s-a decis sa posteze o rețeta tradiționale americana de curcan. ”De Ziua Recunostintei, colegii nostri Katie si Lee ne-au aratat cum pregatesc curcanul la cuptor, dupa o reteta americana traditionala” a postat Ambasada pe contul de facebook, alaturi de un video explicit. Ziua…

- Mamele care consuma alimente cu potential alergen in perioada in care alapteaza isi pot proteja astfel copiii de aparitia si efectele negative ale alergiilor alimentare, sugereaza un studiu realizat in Statele Unite, publicat luni si citat de Xinhua. Realizat de o echipa de oameni de stiinta din cadrul…

- Sarbatoare dubla pentru locuitorii din satul Balanesti, raionul Nisporeni. De hramul localitatii, aici a fost dat in folosinta un teren de minifotbal pentru copii. Stadionul este amplasat pe teritoriul gimnaziului din localitate. "O sa avem unde juca fotbal.

- Intrarea Maicii Domnului în Biserica are loc în fiecare an pe data 21 noiembrie. Prima sarbatoare de la începutul Postului Craciunului, Intrarea Maicii Domnului în Biserica, cunoscuta în popor sub numele de Vovidenia sau Ovidenia, aminteste de momentul în care…

- FC Victoria a cucerit in premiera medaliile de aur ale Diviziei A, dupa victoria obținuta in ultima etapa cu formația Cahul-2005. Trupa din Bardar a reușit sa se impuna cu scorul de 3-1, asigurandu-și astfel participarea in urmatorul sezon din Divizia Naționala.

- Elita invațamantului religios din județ Evenimentele dedicate ocrotitorului unitații de invațamant, Sf. Ioan Gura de Aur, au cuprins savarșirea Sfintei Liturghii de catre episcopul Hușilor, momente artistice susținute de elevi, precum și proiecția unor documentare despre viața Sfantului și detenția…

- Senatul a respins, in ședința plenului de luni, inițiativa legislativa a UDMR prin care se propunea ca ziua de 15 martie sa fie consacrata ca sarbatoare a comunitații maghiare din Romania, iar angajații maghiari sa primeasca o zi libera pentru a participa la manifestari. "În localitațile…

- Cornel Nanu, unul dintre cei mai longevivi primari din Romania, implineste, astazi, 62 de ani. Edilul din Comarnic este in fruntea comunei de 28 de ani, inca din decembrie 1989. Social-democratul spune ca secretul longevitații este faptul de a nu-ți dori in mod special aceasta funcție.…

- Primarul Dan Stroe pregateste o noua surpriza pentru locuitorii comunei Bradu. Vineri va fi organizata a zecea editie a Festivalului Toamnei la Bradu. Evenimentul organizat de primarul comunei Bradu, Dan Stroe, se anunța unul de zile mari. In acest an, Festivalul Toamnei va fi organizat la Baza Sportiva…

- Rusia a marcat marti – fara stralucire – 100 de ani de la izbucnirea Revolutiei bolsevice din Octombrie, un seism politic major al secolului al XX-lea, in contextul in care Kremlinul se teme de o glorificare a schimbarii de regim prin forta, scrie AFP. Revolutia era sarbatorita cu mare pompa in perioada…

- Sarbatoare mare pentru crestinii ortodocsi sambata, pe 4 noiembrie. Biserica Ortodoxa a randuit sa se faca pomenirea mortilor sau Mosii de toamna. ”Mosii de toamna” sunt pomeniți in fiecare an in prima sambata din noiembrie. In biserici au loc slujbe si se impart pachete cu mancare celor saraci.…

- Constanta culturala are cu ce se mandri: de 43 de ani, aici, la malul Marii Negre, se desfasoara an de an, fara intrerupere, indiferent de vicisitudinile pe care le a traversat cetatea tomitana, o manifestare care, de la infiintarea sa, din 1975, pana in prezent, a purtat mai multe denumiri, dar care…

- Primaria Cluj-Napoca acorda denumirea de ”Piațeta Jean Calvin” zonei care gazduiește statuia ”Sfantului Gheorghe”, cuprinsa intre Biserica Reformata și Liceul Teologic Reformat. Astazi, 31 octombrie 2017, se implinesc exact 500 de ani de la Reforma Protestanta și este un prilej bun de a cinsti acest…

- Plenul Senatului a adoptat cu unanimitate de voturi initiativa legislativa privind instituirea ”Zilei Minoritatilor Nationale din Romania” ca sarbatoare nationala pe 18 decembrie. Potrivit initiativei legislative, inregistrata la Senat in luna iunie, ”se instituie ziua de 18 decembrie , ca zi de sarbatoare…

- Mamele din Sibiu vor avea la dispoziție casuțe pentru alaptat si schimbarea bebelusilor, dupa o decizie luata in acest sens de consilierii locali. Consilierii municipali au aprobat, in sedinta...

- SFÂNTUL DIMITRIE CEL NOU. Vineri, 27 octombrie 2017, la sarbatoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, între orele 6.00-8.

- Pe 26 octombrie, creștinii-ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Dimitrie (Dumitru), Izvoratorul de mir. Este o sarbatoare importanta a toamnei care, potrivit datinei, marcheaza inceputul iernii. Exista o serie de tradiții și obiceiuri pentru aceasta sarbatoare, praznuit de calendarul orthodox pe 26 octombrie.…

- Patriarhul Kiril al Moscovei si al intregii Rusii va veni, joi, la Bucuresti, unde va lua parte la ceremoniile dedicate Sfantului Dimitrie cel Nou, dar si la o slujba Te Deum organizata cu ocazia implinirii a zece ani de la intronizarea Patriarhului Daniel.

- Mii de oameni sunt așteptate miercuri seara, pe cel mai înalt deal din țara, Mațau, care strajuiește Câmpulung Muscel, pentru a lua parte de milenara tradiție a aprinderii focului lui Sumedru. Vechi de peste 2.

- Propunerea legislativa pentru instituirea Zilei Minoritaților Naționale din România ca sarbatoare naționala în data de 18 decembrie a fost adoptata luni de plenul Senatului cu unanimitate de voturi - 92 "pentru".

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, lider al social-democraților, a declarat marți ca este ințeleapta decizia de retrimitere la comisia de specialitate din Senat a proiectului de lege inițiat de UDMR prin care ziua de 15 martie este consacrata ca sarbatoare a comunitații maghiare din Romania,…

- SUBCETE CITY, comunitatea care se dezvolta incet dar sigur la Sanpetru si-a rasplatit locuitorii care au ales un alt stil de viata, mai frumos si mai linistit, departe de agitatia urbana, in mijlocul naturii. Aflata la editia a treia, actiunea initiata de dezvoltatorul imobiliar din actiune si-a propus…

- Andreea Marin traieste o frumoasa poveste de iubire, pe care a ales sa o tina o perioada departe de camerele de filmat si bliturile paparazzilor. In cadrul unui interviu oferit in aceasta dupa-amiaza, vedeta a marturisit ca iubeste ca la 18 ani, dar matur. Mai mult, a dezvaluit detalii din intimitatea…

- Stagiunea simfonica cu numarul 68 a Filarmonicii de Stat Sibiu debuteaza in aceasta saptamana, joi 12 octombrie 2017, cu un concert simfonic-eveniment. Pe scena va straluci, intr-o frație de aur cu regele intrumentelor, maestrul Dan Grigore, artist de reputație internaționala. Orchestra simfonica a…

- Dupa SIBIU OPERA FESTIVAL, muzica iși gasește fain salaș intr-un alt mare eveniment cultural care va aduce in inimile melomanilor splendoarea unor creații de prim rang ale muzicii clasice, in interpretarea unor reputați artiști care stralucesc pe marile scene ale lumii. Read More...

- Sfântul Toma, 6 octombrie calendar ortodox. Sfântul Apostol Toma este unul din cei 12 Apostoli chemati direct de catre Mântuitorului nostu Iisus Hristos si este praznuit de catre Biserica Ortodoxa în fiecare an pe 6 octombrie.

- Sfantul Apostol Toma este praznuit de catre crestinii ortodocsi in fiecare an pe data de 6 Octombrie. Este sarbatoare cu cruce neagra, iar in aceasta zi trebuie sa tii cont de niste lucruri.

- Mamele din Romania aloca un buget lunar destul de mic atunci cand vine vorba de pachetul de la pranz cu care isi trimit copiii la scoala/gradinita, conform estimarilor Unicorn Naturals, unul dintre principalii importatori de produse de nutritie 100% naturale de pe piata locala.

- Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” a aniversat 40 de ani de cand organizeaza Sesiunea Naționala de Comunicari Științifice “Acta Moldaviae Meridionalis”. Anul acesta, Sesiunea Naționala de Comunicari Științifice “Acta Moldaviae Meridionalis” a fost una de sarbatoare, conducerea Muzeului Județean “Ștefan…