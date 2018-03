Stiri pe aceeasi tema

- Oameni din peste 7.000 de orase, din 180 de tari, inclusiv Romania, vor stinge simbolic lumina in aceasta seara, de la 20.30, timp de o ora, pentru a marca Ora Pamantului, cea mai mare miscare de mediu voluntara din toate ...

- Ora Pamantului va fi marcata sambata, in mod simbolic, si in judetul Gorj. Primaria Targu Jiu va stinge, intre orele 20.30 si 21.30, iluminatul la sediul primariei si in cele doua parcuri. Cercetasii Rom&acir...

