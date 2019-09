Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 4 – 8 septembrie 2019 se va desfașura la Alba Iulia și Jidvei o noua ediție a Festivalului Național de Folclor „Strugurele de Aur”. Inițiat și susținut de compania JIDVEI in urma cu aproape doua decenii, festivalul-concurs a devenit un eveniment național de tradiție, o imagine emblematica…

- Ziarul Unirea Vineri, 30 august 2019, ședința ordinara la CL Alba Iulia: reorganizarea SVSU, aprobarea de indicatori tehnico-economici, concurs intre scarile de bloc și sterilizarea gratuita a cainilor fara pedigree, pe ordinea de zi Vineri, 30 august 2019, ședința ordinara la CL Alba Iulia: reorganizarea…

- 16 farmacii DONA vor functiona cu program non-stop in mai multe orase din tara in ziua de Sfanta Maria Mare (Adormirea Maicii Domnului). Astfel, pe 15 august, pacientii din Bucuresti, Alba Iulia, Brasov, Braila, Galati, Iasi, Suceava, Targu Mureș si Timisoara vor avea acces 24 de ore din 24 la produse…

- Targul Lemnarilor de la Horea ajunge anul acesta la ediția a XXIV-a și include și o serie de evenimente ce se vor desfașura pe Varful Petreasa, locația in care acum cinci ani și-au pierdut viața, in accident aviatic, pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion. Evenimentul, organizat in principal pentru…

- Cele mai frumoase exemplare canine vor defila si impresiona din nou publicul, la Alba Iulia, in cadrul competiției Royal Crown Trophy – Trofeul Coroanei Regale. In weekend-ul 10-11 august, pe Latura de Nord a Cetații Alba Carolina, caini cu certa valoare chinologica din intreaga Europa se intalnesc,…

- Ziarul Unirea A incurcat mopedul cu bicicleta. Un barbat din Alba Iulia s-a ales cu un dosar penal pentru ca circula cu un vehicul neinmatriculat și fara a avea permis A incurcat mopedul cu bicicleta. Un barbat de 64 de ani din Alba Iulia a fost depistat de un echipaj de poliție in timp ce se deplasa…

- Sambata, 22 iunie 2019, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați de catre o femeie din Alba Iulia cu privire la faptul ca din scara blocului in care locuiește au fost sustrase doua biciclete lasate neasigurate. Polițiștii au demarat activitațile de verificare, iar in urma investigațiilor efectuate,…

