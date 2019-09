Astazi la Guvern. Discutie privind infiintarea unui cimitir militar in Constanta si a unui monument dedicat Zilei Dobrogei

Astazi, in sedinta de Guvern, se va lua in discutie Nota privind transmiterea unei cereri catre Consiliul Local al Municipiului Constanta, judetul Constanta, in scopul adoptarii unor hotarari ce au ca obiect transmiterea unor imobile, din domeniul public al municipiului Constanta in domeniul public al statului, in vederea darii in administrare Ministerului Apararii Nationale, astfel: terenul situat in intravilanul municipiului Constanta, zona Metro 2, judetul Constanta, inscris in cartea funciar ...