Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate redusa, valabile in 18 judete din Moldova si Muntenia, scrie Agerpres. Astfel, pana la ora 9:00, in localitati din judetele Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati, Suceava, Botosani,…

- Numarul deceselor provocate de acest virus a ajuns la 40. In ultima saptamana, doi pacienti din Bucuresti si din Iasi au murit, medicii confirmand existenta virusului. Astfel, s-au confirmat pana acum 11 decese in Bucuresti, cate cinci in Bihor si Iasi, patru in Olt , cate doua in Suceava, Dolj si…

- Vineri ar putea fi ultima zi a lui Liviu Dragnea la șefia PSD. Conducerea extinsa a partidului a fost deja convocata pentru o ședința decisiva, in care demisia președintelui social-democrat va fi punctul fierbinte. Peste 30 de lideri din teritoriu au semnat o scrisoare prin care cer debarcarea lui Dragnea,…

- Potrivit meteorologilor, fenomenele periculoase se vor inregistra, pana luni seara la ora 23.00, scrie News.ro. ”Pe parcursul zilei de luni, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in cea mai mare parte a Transilvaniei si local in Oltenia, Maramures si zona de munte. Aceasta se va…

- In data de 21 august 2018, ora 11.00, pe Esplanada Victoria din Municipiul Targu-Jiu, va avea loc deschiderea oficiala a celei de-a XIV-a ediții a Targului Meșterilor Populari din Romania. Evenimentul reunește aproximativ 45 de meșteri populari din 15 județe: (Gorj, Valcea, Argeș, Dolj,…

- Cele 21 de judete in care a fost adunat numarul minim de 20 de mii de semnaturi pentru ca initiativa sa ajunga in Parlament sunt: Bucuresti, Cluj, Brasov, Timis, Iasi, Sibiu, Ilfov, Constanta, Galati, Prahova, Maramures, Bihor, Dolj, Alba, Hunedoara, Arad, Mures, Arges, Bacau, Vaslui si Tulcea. De asemenea,…

- Initiativa USR “Fara penali in functii publice”, care propune revizuirea Constitutiei in acest sens, a atins pragul de minim 20 de mii de semnaturi din cel putin 21 de judete, astfel ca aceasta poate intra in procedura parlamentara. Potrivit site-ului farapenali.ro, voluntarii au adunat pana acum peste…

- Vremea rea este prognozata in perioada 14 Aug 18:00 - 17 Aug 22:00. Sunt afectate judetele: Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Brașov, Braila, București, Buzau,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!