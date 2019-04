Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, duminica, Floriile, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si intampinat cu frunze de palmier, si fiind totodata sarbatoarea celor care poarta nume de flori. In duminica…

- Crestinii ortodocsi intra luni, 22 aprilie, in Saptamana Mare, ultima zi in care se tine post inainte de sarbatoarea Sfintelor Pasti. Aceasta perioada este unica in Biserica, atat din punct de vedere liturgic, cat si duhovnicesc. „Adevarul“ va spune semnificatia fiecarei zile din Saptamana Patimilor.

- In fiecare an, la 25 martie, praznuim prima sarbatoare inchinata Maicii Domnului, Buna Vestire sau popular Blagoveștenia (termenul slav corespunzator celui de Bunavestire). Buna Vestire este sarbatorita in fiecare an in perioada Postului Mare, fiind una dintre sarbatorile pentru care Biserica acorda…

- Astazi, in Biserica Ortodoxa incepe Postul Mare. Acesta dureaza 40 de zile si precede marea sarbatoare a Invierii Domnului nostru Iisus Hristos. Postul Mare este cel mai lung, cel mai aspru si cel mai important dintre posturile Bisericii Ortodoxe. Pe parcursul acestei perioade sunt doar doua dezlegari…

- Sfintii 40 de Mucenici sunt praznuiti de Biserica Ortodoxa, in fiecare an, pe data de 9 martie. Acesti mucenici au trait in vremea imparatului Licinius (308-324), prigonitor al crestinilor. Sfintii 40 de Mucenici erau soldati crestini si faceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata din

- CHIȘINAU, 2 mart — Sputnik. Creștinii ortodocși îl cinstesc pe 2 martie pe Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron. Conform Datinii, în aceasta zi este sfințita coliva care este împarțita credincioșilor. Semnificația sfințirii colivei © Sputnik / Павел…

- La sfarșitul lunii ianuarie, in data de 30, creștinii ii pomenesc pe sfinții parinți, mari dascali ai lumii și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvantatorul de Dumnezeu si Ioan Gura de Aur. Pricina acestui praznic a fost urmatoarea: in zilele imparatului Alexie Comnen care a luat sceptrul imparatiei…