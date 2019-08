Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit de saptamana in siguranța Jandarmii albaiulieni vor fi prezenti la datorie si in acest sfarsit de saptamana pentru a asigura ordinea publica pe timpul desfasurarii manifestarilor cultural- artistice și sportive care urmeaza sa aiba loc in județ. In zilele de vineri și sambata, se desfasoara…

- Stațiunea turistica Albac din Munții Apuseni gazduiește in perioada 10 – 11 august 2019, Targul Național de Turism Rural – cel mai important targ de turism rural din Romania, devenind astfel timp de doua zile capitala turismului romanesc. Evenimentul este cel mai longeviv și cel mai mare targ de promovare…

- „Avioane și platane anul acesta la mitingul aerian de la Ghimbav! Aflat la prima ediție, festivalul Iron Dragons aduce la Brașov un show aviatic de excepție, completat de jocuri de lumini și multa muzica buna. Așa ca singurele lucruri pe care trebuie sa ți le treci in agenda pentru week-end-ul…

- Bicicliștii profesioniști și cei amatori au participat duminica, 26 mai, la cursa urbana de ciclism „Chișinau Criterium 2019". Participanții s-au putut inscrie la curse pe distanțe de 30 km și 60 de km, iar distanța de 15 km a fost destinata tuturor doritorilor. Caștigatorii au primit medalii, diplome…

- Stadionul Stiinta din Timisoara va gazdui sambata prima editie a campionatului de atletism "Junior Athletics Championship", cu participare internationala, care se adreseaza in exclusivitate elevilor si liceenilor, fiind un prim pas pentru punerea Timisoarei pe harta circuitului national si international…

- Sub egida ”Zilelor Maramureșului – Haida, hai in Maramureș”, Consiliul Județean Maramureș a redeschis porțile targului de promovare a meșterilor populari și a producatorilor tradiționali in cadrul acțiunii ”Bun de Maramureș”. Aflat la a II-a ediție, evenimentul s-a desfașurat in Muzeul de Etnografie…

- Cea de-a XI-a ediție a Zilei Energiei se va desfașura, vineri, la Brașov. Evenimetul va avea loc la Hotel Kronwell, iar intrarea va fi gratuita. In acest an, invitații sunt așteptați sa discute despre noul pachet intitulat „Energie regenerabila pentru toți europenii”, ce reprezinta un pas important…

- Muzeul de Arta Populara Constanta pregateste un cadou etnografic pentru comunitatea locala. Cea de a doua editie a Targului Mesterilor Populari din Dobrogea, eveniment cu traditie se va desfasura timp de trei zile, in perioada 19 21 mai.Potrivit unui comunicat transmis de Primaria Constanta, mesterii…