Astăzi, în ultima repetiție înainte de începerea Ligii a 3-a: Metalurgistul Cugir – Industria Galda 2-0 (0-0) Metalurgistul Cugir a incheiat neinvinsa seria meciurilor de verificare, din aceasta vara, impunandu-se pe propriul teren, scor 2-0 (0-0), in compania conjudețenilor de la Industria Galda de Jos, goluri inscrise in actul secund de Șuteu (54) și Coltor (79). Duelul dintre cele doua formații cu stari diametral opuse dupa confruntarile din Cupa Romaniei (“roș-albaștrii” – eliminați surprinzator la Petrila, galdenii lui Paul Ciuca au invins Unirea Alba Iulia pe “Cetate”) a insemnat un test util, o partida alerta, cu numeroase oportunitați la ambele buturi. Impotriva unei formații ce a pastrat in formula… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

