• In Prahova sunt 315 echipamente electrice si electronice N. D. Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova a anuntat ca, astazi, intre orele 10.00 – 11.00, sirenele de alarmare publica vor fi acționate in intreg județul. Actiunea are loc in contextul in care sirenele de alarmare publica existente la nivel național sunt activate in prima zi de miercuri a fiecarei luni, in intervalul orar 10.00 – 11.00, simularile vizand atat verificarea echipamentelor care pot fi acționate in mod centralizat (simultan), cat și a celor cu acționare locala. Potrivit ISU Prahova, la nivelul judetului…