Astazi este Ziua Vanatorilor de Munte. Ce mesaj a transmis cu aceasta ocazie ministrul Apararii Nationale Mihai Fifor

- Vanatorii de munte reprezinta o specialitate militara a Fortelor Terestre Romane, componenta a infanteriei, scrie Wikipedia.orgUnitatile de vanatori de munte au rolul de a desfasura operatii independent si in cooperare cu celelalte forte, in teren muntos impadurit, pe directii si in raioane greu accesibile,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut marți, 30 octombrie 2018, intrevederi cu președintele Comitetului European al Regiunilor, Karl-Heinz Lambertz, și cu comisarul european pentru Buget și Resurse Umane, Gunther Oettinger, aflați in vizita la București.Discuțiile…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 a avut loc in Romania, in noaptea de sambata spre duminica, transmite INFP. Seismul s-a resimtit puternic si in Capitala. Cutremurul s-a produs la ora 3:38 dimineata (ora de vara), in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime de 150 de kilometri. Seimsul s-a…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a transmis președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in calitate de gazda a Summitului "Inițiativa celor Trei Mari , un mesaj adresat participanților la Summitul de la București.

- Intr-un comunicat transmis recent, oficiali ai Ministerului Afacerilor Interne au transmis ce schimbare importanta se produce in ceea ce priveste eliberarea pasapoartelor! Ce trebuie sa afle romanii Un comunicat al MAI a fost transmis recent pentru a informa cetatenii romani cu privire la schimarea…

- Andrew Noble a intrat in diplomatie in anul 1982, iar in perioada 1983-1986 a activat in ambasada de la Bucuresti, ca secretar III si II. De-a lungul timpul, a mai avut misiuni la Bonn, Cape Town, Atena si Berlin. Inainte de a fi numit ambasador in Romania, Andrew Noble a fost, in perioada…

- Condusul unui Volkswagen Caddy e semn de maturitate si, ca si in viata, si in privinta masinilor se aplica aceleasi principii. Daca la tinerete te impresioneaza frumusetea si viteza, dupa o varsta apreciezi siguranta, confortul si pragmatismul. (Foto: Ovidiu Tabacaru) Cunoscutii (si nu numai) stiu ca-mi…

- MHS Truck & Bus, unic importator al vehiculelor militare Rheinmetall MAN in Romania, a semnat un parteneriat de tip joint-venture cu fabrica de autocamioane Roman, pentru a produce, la Brașov, platforme de transport auto multifunctionale, in funcție de necesitațile de echipare ale Armatei Romaniei,…